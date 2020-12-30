Изучить противника: зачем США покупают украинские радары

Украина продала США якобы устанавливаемые на кораблях России РЛС

Украина продала США многофункциональные радиолокационные станции освещения надводной обстановки и целеуказания, которые еще с советских времен поставлялись Москве. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок - о том, что могут узнать Соединенные Штаты, изучая украинские РЛС.

Киев продал Вашингтоне радары «Монолит» и «Минерал-МЭ», которые «во времена СССР и до начала военного противостояния с Российской Федерацией», поставлялись на российские корабли, заявил Defense Express директор Научно-исследовательского института радиолокационных систем «Квант-Радиолокация» Эдуард Касапов.

Он заявил, что переданные радары «устанавливались на значительном количестве различных боевых кораблей, а также на отдельных типах средств целеуказания береговых комплексов, которые сейчас есть в арсенале той же Российской Федерации».

Как отметил Касапов, предприятие в 2020 году поставило США РЛС «Минерал-МЭ». «Вероятно, она им нужна для изучения противника, поскольку как России, так и Китаю удалось освоить производство прямых аналогов этой станции, что указывает на актуальность изделия», - заявил он.

Директор «Квант-Радиолокации» также заметил, что украинскому мобильному береговому противокорабельному комплексу ЖК-360МЦ «Нептун» (который на Украине называют «уничтожителем» Крымского моста) радар «Минерал-У» «может потребоваться больше всего».

РЛС «Минерал-МЭ» представляет собой корабельный многофункциональный радиолокационный комплекс, предназначенный для освещения морской обстановки в интересах целеуказания ракетному оружию кораблей практически всех классов и управления действиями тактических групп, оснащенных аналогичными комплексами. Наблюдение осуществляется активной и пассивной радиолокационными станциями как на дальностях радиогоризонта, так и за его пределами.

В состав комплекса «Минерал-МЭ» входят активная РЛС (АРЛС); пассивная РЛС (ПРЛС); станция взаимного обмена информацией и взаимного ориентирования (ВЗОИ-ВЗОР).

Технические характеристики радара выглядят следующим образом: дальность обнаружения активной РЛС надводной цели типа эсминец в условиях сверхрефракции - до 250 км; дальность обнаружения пассивной РЛС излучающих радиолокационных систем (в зависимости от диапазона) - 80-450 км.

Береговой комплекс разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит-Б», является радиолокационным комплексом дальнего загоризонтного обнаружения и сопровождения надводных и воздушных целей с использованием собственных средств активной и пассивной радиолокации.

Комплекс способен обнаружить до 50 объектов по горизонту на дальности до 250 км в пассивном режиме и 450 км в активном режиме радиолокации. В пассивном режиме сопровождается 10 обнаруженных объектов, в активном - более 30 объектов. Основные получатели целеуказания - ПБРК «Бастион» и ПБКРО «Клаб-М».

Обратим внимание на следующие слова директора Научно-исследовательского института радиолокационных систем «Квант-Радиолокация» Эдуарда Касапова - «во времена СССР и до начала военного противостояния с Российской Федерацией многофункциональные РЛС освещения надводной обстановки и целеуказания для средств поражения «Минерал», «Монолит» и «Минерал-МЭ», которые были разработаны ГП НИИ РС «Квант-Радиолокация», устанавливались на значительном количестве различных боевых кораблей, а также на отдельных типах средств целеуказания береговых комплексов, которые сейчас есть в арсенале той же Российской Федерации».

Однако в настоящее время практически ни на каких перспективных проектах кораблей российского Военно-морского флота нет РЛС «Минерал».

К примеру, в состав радиолокационного вооружения корвета проекта 20385 «Гремящий» входит РЛС общего обнаружения «Фуркэ-2», РЛС целеуказания УРО «Монумент-А», ГАС «Заря-2», буксируемая ГАС «Минотавр-М», опускаемая ГАС «Анапа-М».

Радиолокационное вооружение корвета проекта 20380 «Стерегущий» представлено РЛС общего обнаружения «Фуркэ-2», РЛС целеуказания УРО «Монумент-А», навигационной РЛС 1 х «Пал-Н», ГАС «Заря-2», буксируемой ГАС «Минотавр-М», опускаемой ГАС «Анапа-М».

В состав радиолокационного вооружения фрегата проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» входит трехкоординатная корабельная РЛС обнаружения и целеуказания «Фуркэ-2, РЛС целеуказания УРО «Монумент-А», а так же две навигационных РЛС МР-231 и «Пал-Н», килевая ГАС «Заря-2», буксируемая ГАС «Минотавр-М» и опускаемая ГАС «Анапа-М».

Радиолокационное вооружение фрегата проекта 11356Р «Адмирал Григорович» представлено РЛС общего обнаружения «Фрегат-М2М», РЛС общего обнаружения «Позитив-М1.2», подкилевой ГАС МГК-335М-03.

Если говорить конкретно о некоторых кораблях Черноморского флота, то, к примеру, на одном из самых возрастных кораблей ЧФ проекта 61 (затем 01090) «Сметливый» (спущен на воду в 1967, в августе этого года выведен из состава флота) и то нет РЛС «Минерал». В состав радиолокационного вооружения корабля входят РЛС обнаружения «Кливер» МР-500, РЛС «Ангара-А» МР-310А 2 РЛС УЗРО «Ятаган-II», РЛС УАО МР-105, НРЛС «Вайгач» МР-212.

Нет РЛС «Минерал» и на «дедушке» Черноморского флота ракетном крейсере проекта 1164 «Москва» (в строю с 1984 года). В состав радиолокационного вооружения кораблей этого проекта входят РЛК МР-800 «Флаг-М» (РЛС общего обнаружения МР-600 «Восход», РЛС общего обнаружения МР-710 «Фрегат-МА») РЛС «Позитив», РЛС РТР МРП-52 «Кольцо», 2 НРЛС «Вайгач-У».

РЛС «Минерал-М» в настоящее время устанавливается на малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт». Это серия многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны ВМФ России.

Кроме того, радиолокационной станцией «Минерал-М» комплектуются сторожевые корабли проекта 11661 «Гепард» - серия многоцелевых сторожевых кораблей 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. Поступление в состав ЧФ кораблей проектов 22800 «Каракурт» и 11661 «Гепард» еще только планируется.

«Однако российский «Минерал-М» и украинский «Минерал» - это две больших разницы», - пояснил «Газете.Ru» высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника издания, военно-техническое сотрудничество с Украиной после 1991 года носило весьма ограниченный характер, а после 2014 года прекратилось совсем.

Сегодня радиолокационные станции «Минерал-М» и береговой комплекс разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит-Б» производятся на предприятии «Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун». Оно является дочерним предприятием АО «Концерн «Моринформсистема-Агат». Оба изделия выпускаются в Калуге уже в течение долгих лет и состоят исключительно из отечественных комплектующих. С украинскими аналогами в настоящее время они имеют весьма мало общего.

К тому же, изготовленная на Украине РЛС «Минерал-У» на кораблях не устанавливается. Она представляется собой мобильный радиолокатор наземного базирования. В настоящее время на Украине нет кораблей, где можно было бы разметить подобную РЛС.

Надо сказать, это уже не первый случай продажи Украиной Соединенным Штатам радиолокационного вооружения и об этом ранее писала «Газета.Ru». В тот раз речь шла о поставке США РЛС СТ-68УМ или 19Ж6 (а также ее дальнейших модификаций 35Д6М и 36Д6). Помимо США, Украина экспортировала чуть больше десятка новых РЛС 36Д6 в Мьянму и Китай.

Надо заметить, не одна Украина занимается подобными делами - к примеру, по указанию Александра Лукашенко в свое время в Соединенные Штаты была проданы зенитные ракетная система С-300В и истребитель Су-27.

Украинские предприятия на такие шаги в настоящее время толкает откровенная нужда. К примеру, по некоторым данным, предприятие ГП НИИ РС «Квант-Радиолокация» - разработчик «Минералов» - начало терять с 2020 года экспортные контракты, которые в течение 10 лет составляли до 90% загрузки производственных мощностей этой фирмы. Однако те же Соединенные Штаты покупают на Украине только единичные образцы вооружения. Поддерживать украинский ОПК закупками каких-либо крупных серий ВВТ там не предполагают.

«Зачем Соединенным Штатам РЛС «Минерал»? - задается вопросом источник «Газеты.Ru» в российском оборонно-промышленном комплексе. - Скорее всего, в качестве музейного экспоната, не более. Пробить какую-то ощутимую брешь в обороноспособности России эта продажа не может. Считать «Минерал» каким-то прорывом в сфере радиолокации или крайне перспективной РЛС тоже нельзя. Мнение же, что украинский радар «Минерал-У» может быть использован в качестве «убийцы» Крымского моста не более, чем военно-техническая глупость».

Наконец, это далеко не первая поставка Украиной РЛС «Минерал» Соединенным Штатам. Еще в июне 2018 года Государственная компания «Укрспецэкспорт» поставила военно-воздушным силам США корабельный многофункциональный радиолокационный комплекс целеуказания «Минерал-МЭ» производства того же «НИИ РС «Квант-Радиолокация».

Михаил Ходаренок