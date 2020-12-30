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Российская газета

Как встретят Новый год наши миротворцы в Карабахе

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Источник изображения: Валерий Мельников/ РИА Новости

Служба - службой, а Новый год никто для военных не отменял. Как и во всей Российской армии, 30 и 31 декабря у наших миротворцев в Нагорном Карабахе будут официальными выходными днями.

Это, разумеется, не значит, что солдаты и офицеры отложат в сторону оружие и "голубые каски" (на самом деле они защитного цвета, но с голубыми буквами "МС" - миротворческие силы - на специальной бирке) и дружно окунутся в праздник. Все, кому положено, новогоднюю ночь проведут на постах наблюдения (их в зонах ответственности миротворцев в Карабахе 23), в нарядах и патрулях. По устоявшимся правилам, в ночь на 1 января 2021 года будет усилена охрана военных городков и объектов, ужесточен пропускной режим на подъездах к ним. В регионе, где еще совсем недавно звучали выстрелы, это вполне оправданные предосторожности.

Ну, а праздник, конечно, состоится - с елкой и богатым столом, подарками и добрыми пожеланиями. Армейские повара обещают порадовать сослуживцев в новогоднюю ночь гастрономическими и кулинарными изысками. Будет даже выпечка - пусть и не домашняя, но о доме напомнит. Наверняка кто-то из военных нарядится в Деда Мороза. Кандидаток в Снегурочки тоже хватает, особенно в военном госпитале миротворцев.

Учитывая, что в Карабахе служат только офицеры и профессиональные солдаты, не исключено, что свободным от несения службы командование разрешит поднять под бой кремлевских курантов бокал шампанского. Вообще-то в зонах проведения миротворческих операций у военных опять же традиционно действует "сухой закон". Но, кто знает, может в такой день служивым дадут легкое и разовое послабление.

А пока они устраивают в Карабахе небольшие праздники для местных ребятишек. Во вторник военнослужащие Центра управления миротворческой деятельностью организовали их в школах № 2 и №12 Степанакерта. Как и положено накануне Нового года, российские солдаты и офицеры пришли туда не с пустыми руками, а с подарками. Они вручили ребятам школьные рюкзаки, канцелярские товары и принадлежности, а также наборы со сладостями.

"В каждом рюкзаке - ручки, цветные карандаши, альбомы для рисования, тетради, фломастеры, блокноты и дневники. Вместе с наборами российские миротворцы передали открытки с новогодними пожеланиями и поздравлениями, которые написали юнармейцы России для детей Нагорного Карабаха", - рассказали в Минобороны РФ.

Там добавили, что подобные предновогодние визиты наши военные нанесли и в другие школы региона.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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