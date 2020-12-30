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ЦАМТО

ВВС Италии получили первые УТС М-345 HET

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УТС Leonardo М-345 НЕТ
Первый построенный для ВВС Италии серийный учебно-тренировочный самолет Leonardo М-345 НЕТ (итальянский военный номер С.Р.Х.624) в первом полете. Самолет сопровождался в полете прототипом М-345 НЕТ, переделанным из первого прототипа самолета М-311 (номер С.Р.Х.619), 21.12.2018.
Источник изображения: Leonardo

ЦАМТО, 29 декабря. Группа Leonardo сообщила о выполненной 22 декабря поставке командованию ВВС Италии первой пары учебно-тренировочных самолетов М-345 HET (High Efficiency Trainer).

Самолеты, получившие в составе ВВС Италии обозначение T-345A, постепенно заменят 137 ед. MB-339, которые состоят на вооружении с 1982 года.

В общей сложности командование ВВС Италии предполагает приобрести около 45 самолетов M-345. По заявлению компании, M-345 позволит заказчикам добиться значительного повышения эффективности обучения пилотов при одновременном сокращении эксплуатационных расходов. Поставка первых самолетов ВВС Италии является важной вехой в продолжительной программе разработки самолета, реализованной в тесном сотрудничестве с покупателем.

Новый M-345 предназначен для обеспечения основной / повышенной летной подготовки и дополнит состоящие на вооружении M-346, который используются для повышения квалификации пилотов. При разработке УТС использованы опыт и технологии, полученные при создании M-346, включая функцию "Live Virtual Constructive". Она позволяет при выполнении учебного задания моделировать "дружественные" или "враждебные" элементы, позволяя пилоту подготовиться к действиям в различных ситуациях.

M-345 – самолет, который обеспечивает переход пилотов от УТС основной подготовки к истребителям последнего поколения. Приобретение УТС является важным шагом в модернизации парка ВВС Италии, поскольку он заменит MB-339A на втором и третьем этапах подготовки пилотов. M-345 также был выбран в качестве новой платформы для национальной пилотажной группы Frecce Tricolori.

Как заявляет компания, новый M-345 HET сокращает время, необходимое ВВС для обучения пилотов, и позволяет курсантам выполнять полеты на самолете, который обладает улучшенными характеристиками по сравнению с эксплуатирующимися УТС основной / повышенной подготовки. M-345 HET обеспечивает более качественное обучение при меньших затратах. Архитектура кабины М-345 сходна с боевым самолетом. Благодаря различным режимам полета, высокой маневренности на максимальной скорости даже на больших высотах, современному БРЭО и высокой грузоподъемности М-345 потенциально может применяться в боевых операциях, используя вооружение (пушечный контейнер, ракеты и бомбы) общей массой до 500 фунтов.

Планируемый продолжительный срок службы самолета и двухуровневая философия обслуживания позволяют отказаться от дорогостоящего капитального ремонта, а система мониторинга состояния и использования оборудования (HUMS) снижает затраты на эксплуатацию М-345. Встроенный тренажер обеспечивает ряд преимуществ. Курсанты могут выполнять полет "в строю" с другими пилотами, находящимися в воздухе и теми, кто проходит подготовку на земле на тренажерах, благодаря каналу передачи данных в реальном времени. Станция планирования и разбора полетов (MPDS) позволяет курсантам анализировать только что выполненные задания.

По информации Leonardo, самолет М-345 максимальной взлетной массой 4500 кг оснащен турбовентиляторным двигателем Williams FJ44-4M-34 тягой 1540 кг (3500 фунтов), оптимизированным для использования в военных целях и высшего пилотажа. Самолет может развивать скорость 741 км/ч (0,8М), выполнять полеты на высотах до 12120 м. Перегоночная дальность полета составляет 1350 км (1850 км с двумя внешними топливными баками), продолжительность полета – 150 мин. (210 мин. с двумя внешними топливными баками), предельная длительная перегрузка – +7/-3,5g. Стеклянная кабина оборудована трехцветными сенсорными многофункциональными дисплеями и средствами управления HOTAS (Hands On Throttle-And-Stick). В передней кабине имеется коллиматорный индикатор с репитером в задней кабине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
HET A1
M-346
Компании
Leonardo
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