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Невский судостроительно-судоремонтный завод построит два исследовательских судна проекта 17050

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ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Шлиссельбург; входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация") сообщило, что построит два научно-исследовательских судна проекта 17050 для ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ФГБНУ "ВНИРО").

Проектное изображение научно-исследовательского судна проекта 17050 для ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (с) ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод"

В декабре 2020 года Невский ССЗ заключил контракт на строительство двух научно-исследовательских судов проекта 17050 с ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ФГБНУ "ВНИРО").

Суда проекта 17050 предназначены для выполнения комплексных рыбохозяйственных и океанографических исследований. Могут принять на борт 26 человек экипажа и научной группы. НИС оснастят лабораториями гидробиологии и гидрологии, аналитической лабораторией, рыбцехом. Также на судне будут находиться два типа СТД-зондов для измерения параметров воды: электропроводности, температуры и давления.

Класс РС - KM (*) Ice3 (Hull, Machinery) AUT1-ICS EPP ECO DYNPOS-1 Fishing vessel

Основные характеристики:

  • Длина, м 54
  • Ширина, м 13,6
  • Осадка, м 6 Скорость, уз 14
  • Экипаж, чел 26
  • Мощность ГД, кВт 3200
  • Автономность, суток 20

В свою очередь, информационно-аналитическое агентство ИАА "ПортНьюс" сообщило:

ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" (Невский ССЗ, Ленинградская область, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) стало победителем открытого конкурса на выполнение строительство двух среднетоннажных научно-исследовательских судов проекта 17050, проведенного ВГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии" (ВНИРО, г. Москва), согласно протоколу заседания конкурсной комиссии, опубликованному в материалах официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Процедура открытого конкурса в электронной форме была признана несостоявшейся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме подана только одна заявка. "На основании п.3 ч. 2 ст. 55.1 Федерального закона № 44-ФЗ заключить контракт с ООО "НЕВСКИЙ ССЗ" ИНН 4706020609, предложившим цену контракта 5,892 млрд руб. , в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, в связи с признанием поданной им заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации", говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Согласно конкурсной документации, НИС предназначено для выполнения комплексных рыбохозяйственных и океанографических исследований. Длина НИС - 54 м, ширина - 13,6 м, максимальная скорость - 14 узлов.

Судно сможет принять на борт 26 человек экипажа и научной группы. НИС оснастят лабораториями гидробиологии и гидрологии, аналитической лабораторией, рыбцехом.

Суда должны быть переданы заказчику в ноябре 2022 года.

Как ранее в интервью ИАА "ПортНьюс" сообщал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, ведомство рассчитывает построить три НИС седьмого поколения длиной 120 м, а также пять НИС длиной около 70 м. Также в планах значилось строительство двух НИС длиной до 40 м.

Со стороны bmpd укажем, что технический проект НИС проект 17050 по отдельному контракту с ФГБНУ "ВНИРО" разработало ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" (ОАО "Пелла"). Основой, видимо, является какой-то иностранный проект.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Пелла ОАО
Проекты
2020-й год
ИТ
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