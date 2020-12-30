"Держим в секрете": японцы хотят запускать деревянные спутники

Японцы предложили запускать в космос деревянные спутники

Японские ученые предложили запускать в космос деревянные спутники. Дерево - экологически чисты материал, поэтому при сгорании в атмосфере спутники не будут оставлять вредные следы.

Возможно, в недалеком будущем запускаемые на орбиту Земли космические спутники будут делать не из металла, а, как минимум частично, из дерева. С таким предложением выступили японская компания Sumitomo Forestry совместно с учеными из Киотского университета.

По их прогнозам первый деревянный спутник может быть запущен в космос уже в 2023 году, сообщает Nikkei Asia .

В рамках партнерства университет и частная компания планируют провести исследования, связанные с выращиванием древесины и использованием этого материала в космических условиях. В случае успеха ученые планируют доказать преимущества использования древесины в некоторых экстремальных условиях и на Земле.

Одна из причин, по которой создатели спутников обратились к древесине, заключается в том, что этот материал не блокирует электромагнитные волны. Это позволит прятать такие электронные устройства, как антенны и радары внутрь деревянного корпуса, что упростит конструкцию спутников.

Помимо этого при сходе в атмосферу спутник с деревянным корпусом будет полностью сгорать, не оставляя в атмосфере опасные химические элементы, и не разбрасывая обломки по поверхности суши и океанов.

«Мы весьма озабочены тем фактом, что все спутники, которые входят в атмосферу Земли, сгорают и оставляют мельчашие частицы алюминия, которые летают в верхних слоях атмосферы долгие годы, - пояснил BBC профессор Киотского университета Такао Дои, бывший астронавт. - В конечном счете это оказывает воздействие на экологию Земли.

Следующим нашим шагом будет разработка технической модели спутника, а затем мы соберем летную модель».

Свой первый полет в космос Такао Дои совершил в 1997 году на борту шаттала Columbia, тогда же он стал первым японцем, вышедшим в открытый космос. Второй полет он совершил на МКС в 2008 году. Тогда японец произвел уникальный эксперимент на борту станции, бросив в невесомости бумеранг. Профессором Киотского университета Дои работает с 2016 года.

Лесозаготовительная компания Sumitomo Forestry, заявившая о разработке деревянного спутника, имеет более, чем трехсотлетнюю историю. Заготавливать собственную древесину она начала еще в 1691 году для медеплавильного производства.

По словам представителей компании, то, какая из пород древесины будет выбрана в качестве основы для корпуса спутника, держится в секрете.

На 2024 год в планах ученых начать эксперименты со строительством деревянных конструкций в космосе. Sumitomo Forestry планирует разработать такие строительные материалы на основе древесины, которые будут невосприимчивы к ряду агрессивных факторов космической среды - сильным перепадам температуры, космическому излучению и солнечной радиации.

С каждым годом число работающих спутников и обломков космического мусора на орбите Земли растет. Отдельные государства и частные фирмы запускают все больше аппаратов для связи, передачи телевизионных сигналов, навигации и предсказания погоды. В связи с перегруженностью околоземного пространства рукотворными объектами энтузиасты предлагают различные способы его очистки. По данным Всемирного экономического форума на сегодняшний день в космосе летает порядка 6 тысяч спутников, причем около 60% - вышедшие из строя.

По прогнозам исследовательской компании Euroconsult в ближайшее десятилетие ежегодно будет запускаться на околоземную орбиту порядка тысячи космических аппаратов. Это означает, что к 2028 году на орбите может оказаться до 15 тысяч спутников.

Основным фактором пополнения орбитальной группировки является деятельность американской компании SpaceX миллиардера Илона Маска, которая уже отправила в космос свыше 900 своих спутников Starlink, и планирует запустить тысячи.

Ранее сообщалось, что сотрудник компании «Российские космические системы» Мария Баркова получила два патента на аппарат, который находит и уничтожает мусор в космосе. Она предложила разработать устройство, которое будет ловить и перерабатывать мусор в псевдожидкое топливо, в том числе вышедшие из строя спутники, на орбитах от 800 км.

По ее словам, аппарат сможет выполнять свою работу при помощи титановой сети диаметром 100 метров, которая за раз сможет схватить до полутонны металла, а затем дробить и путем химической реакции Сабатье получать метан и воду.

Николай Городецкий