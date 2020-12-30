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Российская газета

В Петербурге подняли Андреевский флаг на корвете "Гремящий"

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

В Санкт-Петербурге в состав Военно-морского флота передали головной корвет проекта 20385 "Гремящий". На корабле, построенном на судостроительном заводе "Северная верфь", подняли Андреевский флаг.

Как отметил на торжественной церемонии главнокомандующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, это знаменательное событие. Корвет уникален по своим техническим характеристикам. Он будет нести крылатые ракеты "Циркон".

В ближайшее время новейший корвет отправится к месту своей постоянной службы - на Тихоокеанский флот.

"Гремящий" - головной корабль проекта 20385. Предназначен для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, а также для артиллерийской поддержки морского десанта. Длина корабля - 104 метра, ширина - 13.


Светлана Цыганкова

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Продукция
Гремящий
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
Проекты
20385
СФ
ТОФ
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