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ЦАМТО

Связисты ЮВО задействовали средства связи нового поколения на тактико-специальном учении

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Р-145БМА
Командно-штабная машина (КШМ) Р-145БМА.
Источник изображения: http://huntsmanblog.ru/

ЦАМТО, 29 декабря. Связисты мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в горах Дагестана провели тактико-специальное учение на средствах связи нового поколения.

На полигоне военнослужащие в короткие сроки развернули полевые пункты управления и приступили к выполнению задач по предназначению. Специалисты связи обеспечили устойчивую и непрерывную связь на всех этапах тактических действий.

В ходе основного этапа учения была проверена работа коммутационного оборудования, специальной аппаратуры на модернизированных командно-штабных машинах 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80 и радиорелейной станции связи Р-419-МП "Андромеда-Д".

Особое внимание в ходе радиотренировки уделялось организации сети спутниковой радиосвязи в интересах подразделений, действующих в отрыве от основных сил при помощи портативных станций спутниковой связи 5-го поколения "Белозер".

Всего к тренировке было привлечено более 340 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 50 ед. средств связи, сообщает пресс-служба округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Андромеда-Д
БТР-80
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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