«Северная верфь» передала ВМФ России корвет «Гремящий»

Судостроительный завод «Северная верфь» 29 декабря передал Военно-морскому флоту (ВМФ) России головной корвет проекта 20385 «Гремящий».

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отметил, что корвет будет вскоре передислоцирован к месту несения службы на Тихоокеанский флот, передает «Интерфакс».

Корвет предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, а также для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками.

В частности, на «Гремящем» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы. Кроме того, на корвете есть ангар для вертолета Ка-27.

По словам Евменова, в перспективе еще шесть корветов будут построены и отправлены на службу на Тихоокеанский флот. В будущем корабли оснастят ракетами «Циркон».

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин осмотрел корвет «Гремящий». В частности, он одобрил планы оснастить корабль гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Гремящий» — головной корвет проекта 20385, который заложили 1 февраля 2012 года и спустили на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработали в ЦМКБ «Алмаз». «Циркон» создается для поражения морских и наземных целей. Скорость полета ракеты может достигать около 9 Махов (10,7 тыс. км/ч), предполагаемая дальность полета — более 1 тыс. км.