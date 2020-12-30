Войти
Известия.ru

«Северная верфь» передала ВМФ России корвет «Гремящий»

348
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Судостроительный завод «Северная верфь» 29 декабря передал Военно-морскому флоту (ВМФ) России головной корвет проекта 20385 «Гремящий».

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отметил, что корвет будет вскоре передислоцирован к месту несения службы на Тихоокеанский флот, передает «Интерфакс».

Корвет предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, а также для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками.

В частности, на «Гремящем» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы. Кроме того, на корвете есть ангар для вертолета Ка-27.

По словам Евменова, в перспективе еще шесть корветов будут построены и отправлены на службу на Тихоокеанский флот. В будущем корабли оснастят ракетами «Циркон».

В октябре 2019 года президент России Владимир Путин осмотрел корвет «Гремящий». В частности, он одобрил планы оснастить корабль гиперзвуковыми ракетами «Циркон».


«Гремящий» — головной корвет проекта 20385, который заложили 1 февраля 2012 года и спустили на воду в июне 2017 года. Корветы этого проекта разработали в ЦМКБ «Алмаз». «Циркон» создается для поражения морских и наземных целей. Скорость полета ракеты может достигать около 9 Махов (10,7 тыс. км/ч), предполагаемая дальность полета — более 1 тыс. км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Ка-27
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Персоны
Путин Владимир
Проекты
20385
ГЗЛА
ТОФ
Похожие новости
14.12.2020
Корвет «Гремящий» завершил госиспытания и войдет в состав ВМФ
13.11.2020
Корвет «Гремящий» запланировали передать ВМФ России 25 декабря
03.12.2019
Путин: в ближайшие годы ВМФ будет получать фрегаты и подлодки, адаптированные под гиперзвуковые ракеты "Циркон"
04.11.2019
"Циркон" обязательно будет": Путин осмотрел "Гремящий"
01.11.2019
Путин о новой российской гиперзвуковой ракете: "Циркон" обязательно будет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 11:01
  • 5
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 30.12 10:47
  • 326
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.12 10:45
  • 1
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
  • 30.12 10:34
  • 1
Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего
  • 30.12 10:05
  • 11
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 30.12 09:18
  • 1
Новые коллиматорные прицелы получили на вооружение мотострелковые подразделения в Брянской области
  • 30.12 09:01
  • 1
Невостребованные ядерные закрома Родины
  • 30.12 08:15
  • 1
"Держим в секрете": японцы хотят запускать деревянные спутники
  • 30.12 07:57
  • 7
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 30.12 07:55
  • 2
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 30.12 06:27
  • 1
Военно-морской флот получил головной корвет "Гремящий"
  • 29.12 22:39
  • 18
Генконструктор поставил под сомнение экономическую целесообразность многоразовой "Ангары"
  • 29.12 21:06
  • 1
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
  • 29.12 20:08
  • 212
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 18:04
  • 23
Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение? Часть 7