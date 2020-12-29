ИЭМЗ «Купол» выходит на рынок промышленного холодильного оборудования

Высокотехнологичная система вентиляции и кондиционирования для стратегически важного объекта, освоенная на ИЭМЗ «Купол» за несколько месяцев и отгруженная точно в срок по линии государственного оборонного заказа, стала первым результатом работы проекта «Промхолод». Эта организационная структура аккумулирует новые компетенции предприятия по выпуску холодильного оборудования и отвечает за разработку, производство, сбыт и послепродажное обслуживание продукции.

Промышленное холодильное оборудование проекта "Промхолод" предприятия ИЭМЗ «Купол». Источник: https://www.kupol.ru/

Реализация проекта «Промхолод» позволила усилить интеллектуальный и производственный потенциал ИЭМЗ «Купол». В рамках проекта создан собственный коллектив разработчиков, который пополнил список научных центров ИЭМЗ. Часть ключевых элементов нового холодильного оборудования разработана и произведена на предприятии, что обеспечивает дополнительную загрузку его мощностей.

Промышленное холодильное оборудование проекта "Промхолод" предприятия ИЭМЗ «Купол». Источник: https://www.kupol.ru/

«Уникальность этого проекта в том, что «Купол» в кратчайшие сроки буквально с нуля освоил сложнейшее оборудование: от проектной документации и подготовки производства до финальной сборки и пусконаладочных работ. Так мы ещё раз доказали, что сила современного оборонного предприятия – не только в изготовлении спецтехники», - отметил директор проекта «Промхолод» Рафаил Аглиуллин.

Промышленное холодильное оборудование проекта "Промхолод" предприятия ИЭМЗ «Купол». Источник: https://www.kupol.ru/

Успешно реализовав первую очередь проекта «Промхолод», ИЭМЗ «Купол» дал старт новому товарному направлению по выпуску промышленного холодильного оборудования для химической, нефтехимической, газоперерабатывающей отраслей, объектов атомной энергетики и Минобороны. Независимо от сферы применения холодильное оборудование относится к сегменту гражданской продукции. Его производство позволяет предприятию ещё более эффективно решать задачу по диверсификации, поставленную Президентом России перед ОПК.

«Проект «Промхолод» высокотехнологичный, и итог его работы – тоже, - комментирует генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов. - Для одного из государственных объектов мы произвели сложнейшую систему, освоили принципиально новое для нас оборудование. У многих были сомнения, насколько нам под силу в кратчайшие сроки решить такую масштабную задачу. Но наш коллектив отработал очень ответственно, качественно, с полной самоотдачей. Изделие на объект отгружено своевременно. Это большая ответственность и честь нашему коллективу, который дал успешный старт перспективному проекту, и в целом справился с диверсификацией».

Промышленное холодильное оборудование проекта "Промхолод" предприятия ИЭМЗ «Купол». Источник: https://www.kupol.ru/

Производство холодильного оборудования «Купол» осваивает на новой, седьмой, производственной площадке – бывшем «трёхсотом производстве», которое завод приобрёл несколько месяцев назад под задачи развития гражданских направлений.