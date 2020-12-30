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WarSpot

Кванты как оружие будущего

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Источник изображения: warspot.ru

Многие исследователи возлагают большие надежды на элементарные частицы, известные под названием кванты. Вчера, 28 декабря, портал c4isrnet.com сообщил о том, что Исследовательская лаборатория ВВС США выдала сразу 17 грантов на разработки в области квантовой информатики.

В рамках конкурса Million Dollar International Quantum U Tech Accelerator американские военные получили 36 заявок из 22 стран. При этом 17 из них заинтересовали ВВС США. Их авторы получили годичные гранты в размере порядка $75 000 долларов каждый на фундаментальные исследования.

Квантовая машина, разработанная Аароном О’Коннелом в 2009 году

Источник изображения: c4isrnet.com

Квантовые разработки разделены на четыре основные составляющие: коммуникации, вычисления, зондирование и время. Победившие заявки посвящены широкому кругу проблем. Они включают в себя квантовые датчики для навигации без GPS, оптические атомные часы, а также решения для квантовых вычислений.

Ранее Warspot уже писал о ряде разработок, использующих квантовые технологии.

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Страны
США
Проекты
GPS
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