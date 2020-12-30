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Газета.ru

В обход запрета президента: конгрессмены одобрили оборонный бюджет

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Ядерный чемоданчик
Ядерный чемоданчик.
Источник изображения: gazeta.ru

Нижняя палата конгресса США преодолела вето Трампа на оборонный бюджет

Палата представителей США, вопреки наложенному Дональдом Трампом вето, приняла проект оборонного бюджета в размере $740 млрд. Конгрессмены набрали достаточное количество голосов, чтобы обойти запрет главы государства. Трамп выступает против этого документа, называя его "подарком" для России и Китая.

Проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (начался 1 октября) на сумму $740 млрд получил одобрение палаты представителей американского конгресса, несмотря на наложенное президентом США Дональдом Трампом вето.

Глава государства заблокировал данный законопроект 23 декабря. "Документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики. Это подарок Китаю и России», - говорилось в распространенном уведомлении американского лидера в адрес палаты представителей.

Чтобы преодолеть вето, в палате представителей нужно было получить поддержку двух третей ее членов, то есть 290 голосов.

За проект бюджета проголосовали 322 конгрессмена, большинство из которых - демократы, а против высказались 87.

Теперь аналогичное голосование должно пройти в сенате, где большинство голосов у республиканцев. Заседание сената запланировано на 29 декабря.

Летом сенат и палата представителей представили свои версии бюджета, а в итоге приняли компромиссный вариант. Палата представителей, которую контролируют демократы, приняла закон 335 голосами против 78, а сенат - 84 против 13.

Основные претензии Трампа к этому бюджету сводятся к включенным в документ статьям о переименовании военных баз, которые были названы в честь военачальников рабовладельческого Юга во времена гражданской войны в США, а также о введении ответственности для соцсетей и СМИ за контент, который они публикуют. Американский президент считает, что в бюджете нужно отменить статью 230 закона о приличиях в сообщениях, которая ставит под угрозу выборы и национальную безопасность. В соответствии с этим пунктом, соцсети не несут ответственности за комментарии пользователей, при этом могут корректировать их.

Трамп и его администрация настроены на привлечение сайтов к ответственности за цензуру.

Кроме того, действующий американский лидер недоволен пунктами, которые относятся к ограничениям сокращения численности американских войск в Афганистане, Республике Корея и ФРГ.

Закон о государственной обороне дает разрешение на финансирование программ национальной безопасности министерства обороны в 2021 финансовом году, в том числе на повышение заработной платы американским военнослужащим на 3%. Кроме того, документ включает в себя элементы по борьбе с отмыванием денег, кибербезопасностью, зарубежными военными обязательствами Соединенных Штатов и космическими силами.

Оборонный бюджет, помимо прочего, предполагает расширение санкций против российских трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", запрет на сотрудничество военных Соединенных Штатов и России, а также

санкции против Турции за приобретение ею российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

«Не позднее чем через 30 дней после вступления в силу этого закона президент [США] должен ввести пять или более из ограничительных мер, указанных в разделе 235 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в отношении каждого лица, которое сознательно участвовало в приобретении систем С-400», - говорилось в распространенном 3 декабря документе.

Это положение предполагает 12 вариантов ограничительных мер, среди которых - закрытие доступа к финансированию, запрет на сделки на внутреннем рынке Соединенных Штатов и ограничения на въезд на территорию страны.

Кроме того, в проекте оборонного бюджета обозначен пункт о предоставлении украинской стороне $250 млн.

Эта сумма на $50 млн меньше по сравнению с прошлым годом. Ее предлагается выделить "в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь украинским вооруженным силам".


Лидия Мисник

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