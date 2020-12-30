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РИА Новости

Военно-морской флот получил головной корвет "Гремящий"

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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек - РИА Новости. Андреевский флаг подняли на головном корвете проекта 20385 "Гремящий", построенном на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, отныне корабль принят в состав Военно-морского флота России. В будущем корветы этого класса планируется вооружать новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

"Сегодня для ВМФ знаменательное событие. В преддверии Нового года новый, совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль... Корвет, разработанный ЦКБ "Алмаз", является дальнейшим развитием проекта 20380", - сообщил на церемонии передачи флага главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов.

В ближайшее время корвет передислоцируют на место постоянной службы - Тихоокеанский флот (ТОФ).

По словам адмирала, в перспективе ТОФ получит еще шесть таких корветов.

Многоцелевые корветы этого проекта предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника в ближней морской зоне, обеспечения высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

На кораблях размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы. Благодаря оригинальной архитектуре и использованию композитных материалов в сочетании со специальными покрытиями, а также встроенным в корпус ракетным вооружением и антенными постами у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.

Корветы проекта 20385 имеют водоизмещение более 2 тысяч тонн, длину 104 метра, ширину 13 метров, развивают скорость хода до 27 узлов. Дальность плавания — около 4 тысяч морских миль, экипаж — 99 человек. На корвет может базироваться противолодочный вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).

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Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Ка-27ПЛ
Ка-27ПС
Циркон-С 3М22
Компании
Северная верфь
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ГЗЛА
ТОФ
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1 комментарий
№1
30.12.2020 06:27
Замените фотографию. На фотографии изображён ракетный катер проекта 1241, а не корвет "Гремящий".
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