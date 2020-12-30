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ЦАМТО

Береговая охрана Индии получила второй патрульный корабль класса "Самарт" второй партии

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Логотип GSL
Логотип судостроительной компании Goa Shipyard Limited - GSL.
Источник изображения: https://www.indiawidejobs.com/

ЦАМТО, 29 декабря. Береговая охрана Индии приняла на вооружение второй из пяти заказанных компании Goa Shipyard Limited (GSL) новых патрульных кораблей прибрежной зоны CGOPV (Coast Guard Offshore Patrol Vessel) класса "Самарт" второй партии.

Корабль, получивший название "Сакшам" (Saksham), был передан построившей его компанией Goa Shipyard Limited Береговой охране Индии 12 ноября 2020 года. На текущий момент все три оставшихся корабля спущены на воду.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку пяти патрульных кораблей Министерство обороны Индии был подписан с компанией Goa Shipyard Limited (GSL) 26 августа 2016 года. Стоимость заказа составила 20 млрд. рупий (300 млн. долл.). Резка стали для головного корабля серии, (18) "Сачет" (Sachet), началась 13 ноября 2016 года, церемония закладки киля прошла 20 марта 2017 года, а спуск на воду состоялся 21 февраля 2018 года. Корабль вошел в боевой состав Береговой охраны Индии в мае 2020 года

Закладка киля второго корабля серии состоялась в сентябре 2017 года, а спуск на воду – 25 мая 2019 года.

Корабли строятся по проекту, разработанному Goa Shipyard Limited, и предназначены для патрулирования территориальных вод и исключительной экономической зоны, проведения поисково-спасательных операций, борьбы с пиратством, обучения личного состава.

Ранее, в январе 2012 года, командование Береговой охраны Индии подписало с Goa Shipyard Limited контракт стоимостью 18 млрд. рупий (273 млн. долл.), который предусматривал поставку первых шести 105-метровых патрульных кораблей водоизмещением 2400 т. Резка стали для головного корабля серии "Самарт" (Samarth) началась 14 мая 2012 года. Корабли были поставлены заказчику с ноября 2015 года по декабрь 2017 года. Подписанный в 2016 году контракт также называют проектом "Самарт" Batch-II.

Длина корабля класса "Самарт" составляет 105 м, ширина – 13,6 м, водоизмещение – 2450 т. Корабль оснащен двумя дизельными двигателями MTU 20V 8000 M71L мощностью 9100 кВт (12200 л.с.) и развивает максимальную скорость 23 узла, дальность плавания – 6500 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 20 суток, экипаж – 133 человека. Обводы корпуса корабля обеспечивают снижение расхода топлива, а на борту могут размещаться скоростные шлюпки и легкий двухдвигательный вертолет. Корабли класса "Самарт" вооружены одной 30-мм артиллерийской установкой CRN-91 и двумя 12,7-мм пулеметами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
GSL
Проекты
2020-й год
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