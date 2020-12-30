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Военно-промышленный курьер

Корабль Балтийского флота уничтожил подводную лодку в Атлантике

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корвет «Стойкий», находящийся в дальнем походе, успешно отработал задачи по поиску, обнаружению и ликвидации подлодки условного противника.

Вместе со «Стойким» в поход отправились средний морской танкер «Кола» и морской буксир «Яков Гребельский». Отряд кораблей вышел из главной базы БФ в Балтийске 16 декабря. Их основная задача – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана.

Во время перехода поступил приказ найти и уничтожить вражескую подводную лодку. На борту «Стойкого» базируется вертолет Ка-27ПЛ. Во взаимодействии с ним экипаж корвета провел учения по поиску, слежению за субмариной и нанесению по ней удара с применением комплекса противолодочного вооружения.

В рамках боевой учебы на переходе морем также прошли тренировки по отражению атак средств воздушного нападения с различных высот и направлений, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Индия
Продукция
Ка-27ПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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