На российские космические проекты деньги есть

Вопросы с финансированием основных российских космических научных проектов - созданием и запуском «русского Хаббла» (телескопа «Спектр-УФ»), миссий на Луну и Венеру – решены.

Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что космическая наука в России получит необходимый уровень финансирования - 14−15 миллиардов рублей в год.

«Все требования ученых удовлетворить невозможно. Но чтобы было понятно, что не какие-то новые деньги, эти 15 миллиардов рублей - это фактически сокращенные деньги, это восстановление бюджета. Это очень хорошо, поскольку без них вся наша научная программа поплыла бы далеко. Теперь мы какие-то основные вещи решим: Луна, Венера, «Спектр-УФ», - сказал ученый.

«В частности, «Спектр-УФ» - очень хороший эксперимент, «русский Хаббл». Сейчас нам удастся его запустить как планировали, в 2025 году», - добавил Зелёный.