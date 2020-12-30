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Попадется ли израильская подлодка на крючок хуситов

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Источник изображения: vpk-news.ru

США не прекращают «бряцать оружием», посылая к берегам Ирана боевые корабли и авианосцы. К этому процессу присоединился Израиль, намереваясь «подвинуть» регионального конкурента. Тель-Авив направил в поддержку американцам подводную лодку, оснащенную крылатыми ракетами.

Израильская субмарина уже прошла Суэцкий канал в направлении Персидского залива. Между тем дружественное Ирану движение йеменских повстанцев «Ансар Аллах» пообещало разобраться с ДЭПЛ ВМС Израиля.

Хуситы заминировали Баб-эль-Мандебский пролив, разместив в его водах около 50 морских мин и неизвестное количество контейнеров наполненных взрывчаткой с установленными детонаторами. В результате израильская субмарина оказалась в ловушке, так как подтверждением минирования стал подрыв вблизи йеменского побережья гражданского судна. По оценкам экспертов, в проливе могут находиться до 500 опасных объектов, размещённых главным образом йеменскими повстанцами.

Тегеран оценивает «визит» американского флота и израильской подлодки, как провокацию и готовящееся нападение на исламскую республику. Власти Ирана предупредили, что в случае приближения субмарины к его территориальным водам или попытке пройти через Ормузский пролив, по ней будет нанесен удар, отмечает Free News.

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Страны
Израиль
Иран
Йемен
США
Проекты
Авианосец
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