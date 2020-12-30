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ТАСС

В состав ВМФ войдут семь подлодок "Антей" к концу 2023 года

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Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей"
Атомный подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

По данным источника, к 2023 году шесть АПЛ проекта 949А пройдут ремонт по техническому состоянию, а АПЛ "Иркутск" будет модернизирована по проекту 949АМ

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года иметь в составе подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) "Антей" проектов 949А и 949АМ. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"К указанному сроку [2023 год] шесть АПЛ проекта 949А пройдут ремонт по техническому состоянию, а АПЛ "Иркутск" будет модернизирована по проекту 949АМ", - уточнил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Сейчас АПЛ "Иркутск" проходит ремонт и модернизацию на дальневосточном заводе "Звезда". Ранее источник ТАСС сообщил, что ударные возможности этой подлодки после модернизации вырастут как минимум в два раза - она сможет нести 48 новых ракет "Калибр-ПЛ", "Оникс" и "Циркон".

По данным открытых источников, в настоящее время пять субмарин проекта 949А находятся в составах Северного и Тихоокеанского флотов, одна - в ремонте. Их основное ударное вооружение - 24 противокорабельные ракеты П-700 "Гранит". Одна лодка этого проекта - "Курск" - погибла в 2000 году.

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Страны
Россия
Продукция
Club-S
Гранит
К-132 Иркутск
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Звезда ДЗ
Проекты
949А Антей
Калибр КР
ТОФ
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