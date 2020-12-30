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ТАСС

Четыре человека пополнили отряд космонавтов в 2020 году

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Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Их отобрали из 59 претендентов, всего было подано 1 984 обращения по набору

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Отряд космонавтов пополнился четырьмя новобранцами в этом году, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов.

"В конце года отряд пополнили четыре новобранца. Желаю им успеха на сложном пути подготовки к полетам в космос", - отметил Власов в новогоднем поздравлении, размещенном на сайте ЦПК.

Новый набор в отряд космонавтов начался 3 июня 2019 года. Ранее планировалось, что очный этап отбора завершится к октябрю. Позже в ЦПК сообщили ТАСС, что конкурсная комиссия планирует продлить отбор в отряд космонавтов до декабря.

В августе в ЦПК сообщили ТАСС, что поступило 1 984 обращения по набору, на очный этап были приглашены 59 претендентов. В июне Роскосмос завершил прием заявок на участие в конкурсе по отбору в отряд космонавтов. В госкорпорации уточнили, что полный комплект документов предоставили 156 претендентов, из которых 123 мужчины и 33 женщины.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
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