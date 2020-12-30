МЧС России получит ещё два самолёта-амфибии Бе-200ЧС до конца 2022 года

Москва. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - МЧС России заказало ещё два самолёта-амфибии Бе-200ЧС для тушения пожаров общей стоимостью 5,7 млрд рублей, следует из договора на госзакупках.

Согласно опубликованному документу, Центральная база измерительной техники (ЦБИТ) МЧС России и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Бериева (входит в ОАК) заключили контракт на поставку двух самолётов-амфибий Бе-200ЧС.

В договоре указано, что самолёты должны быть поставлены в базовом (пожарном) варианте и иметь возможность конвертации в спасательный, грузовой или пассажирский.

Срок поставки двух самолётов стоимостью 2 млрд 850 млн рублей каждый - до 1 декабря 2022 года, говорится в документе.

Бе-200 - многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

К настоящему моменту МЧС России получило 12 самолётов-амфибий Бе-200ЧС. В феврале 2019 года министерству был передан последний самолёт этого типа по госконтракту от 2011 года на 6 машин.