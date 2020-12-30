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Известия.ru

Завершен новый набор в космонавты «Роскосмоса»

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Четыре кандидата пополнили отряд космонавтов «Роскосмоса», новый отбор завершен. Об этом 29 декабря сообщил начальник подмосковного Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

По его словам, в непростых условиях пандемии коллектив центра справился с поставленными задачами. Процессы подготовки космонавтов к полетам продолжались.

«В конце года отряд пополнили четыре новобранца. Желаю им успеха на сложном пути подготовки к полетам в космос», — говорится в его обращении на сайте центра.

В начале декабря еще семь специалистов стали членами российского отряда космонавтов, сдав экзамены и вступив в должность космонавтов-испытателей.

Сейчас в отряд входят 30 действующих космонавтов и четыре кандидата в космонавты. Набор в отряд объявили в прошлом году, заявки принимали до лета 2020-го.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
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