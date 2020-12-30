Нужны реформы: Байден обсудил с экспертами угрозу от России и Китая

Байден заявил об исходящих со стороны России и Китая угрозах

Избранный президент США Джо Байден указал на растущие "стратегические вызовы" для Соединенных Штатов со стороны России и Китая. Он говорил об этом еще до того, как был избран на пост главы государства. При этом демократ считает наиболее серьезной угрозой для США Россию, а Китай - главным конкурентом.

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден указал на необходимость для его страны обновить приоритеты в оборонной сфере на фоне растущих «стратегических вызовов» со стороны России и Китая. По итогам брифинга с экспертами в сфере нацбезопасности он отметил, что обсуждал со специалистами реформы, проводя которые в ответ на такие угрозы, Вашингтон мог бы оказаться в наиболее сильной из возможных позиций.

Эти реформы, как пояснил избранный глава государства, предполагают обновление приоритетов в сфере обороны, позволяющих «лучше давать отпор агрессии в будущем».

Байден еще до избрания его президентом указывал на угрозу со стороны России и Китая. При этом он уточнил, что, по его мнению, в большей степени, с точки зрения разрушения безопасности и союзов США, она на сегодняшний день исходит от России.

В то же время, Китай в интервью CBS Байден назвал крупнейшим конкурентом его страны. Политик обратил внимание, что от подхода Вашингтона зависит, останутся ли страны и дальше конкурентами, или ситуация обернется более серьезным соперничеством.

Байден также отметил, что, по его мнению, не менее опасны для Соединенных Штатов действия нынешнего президента Дональда Трампа, который «приветствует каждого диктатора» и «тычет пальцами в глаза» американским союзникам. Демократ привел в пример ситуацию в КНДР, где увеличилось количество «смертоносных ракет». Иран при этом «приблизился к созданию ядерного оружия». По мнению Байдена, из-за политики Трампа союзники по Североатлантическому альянсу отворачиваются от Вашингтона, так как думают, что они не могут положиться на Соединенные Штаты.

Несмотря на то что Байден называет Россию главной угрозой для США, российский президент Владимир Путин не считает, что Москве станет труднее строить отношения с Вашингтоном с приходом к власти в Белом доме демократа.

Между тем, о существовании угрозы для США со стороны России регулярно говорили и говорят и при администрации Трампа. Утвержденный действующим президентом США проект финансирования работы правительства в 2021 финансовом году предполагает выделение $290 млн на борьбу с растущим влиянием РФ.

Еще $300 млн в документе заложены на противодействие Китаю. Средства на борьбу с китайским влиянием Вашингтон намерен потратить на ослабление «политического влияния правительства КНР, китайской коммунистической партии и всем действующим от их имени организациям».

Отдельной статьей расходов в США обозначили поддержку развития демократии в России, странах Европы и Азии. Среди прочего указано «продвижение свободного интернета».

Кроме того, Соединенные Штаты предоставят своим партнерам на Востоке часть денег, чтобы помочь уменьшить уязвимость Вашингтона перед российским давлением в области политики.

Вместе с тем директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф назвал наибольшей угрозой для Соединенных Штатов Китай. Он считает его единственной страной, способной бросить вызов «превосходству Америки во всех областях».

При этом мнение о существовании большой угрозы со стороны России Рэтклифф назвал ошибочным.

Демократа Джозефа Байдена он призвал «оставить политизацию разведки позади» и быть честным по отношению к Пекину.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС Марк Милли в ходе оборонного форума в начале текущего месяца назвал Россию, Китай и терроризм основными вызовами, с которыми должны считаться Соединенные Штаты.

Отдельно Милли обратил внимание на угрозу с китайской стороны. Он выразил мнение, что в ближайшие десятилетия китайская сторона предпримет попытку уравновесить возможности своей армии с американской. «Не только уравновесить, но и доминировать в вооруженном конфликте к середине века», - предупредил он.

Как утверждает Милли, Пекин стремится создать армию, способную выступить как на земле, так и в космосе и киберпространстве.

Кристина Сизова