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ЦАМТО

Новые коллиматорные прицелы получили на вооружение мотострелковые подразделения в Брянской области

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Коллиматорный прицел 1П63
Коллиматорный прицел 1П63.
Источник изображения: http://npzoptics.ru/

ЦАМТО, 29 декабря. Новые коллиматорные прицелы получили на вооружение мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской области.

Батальонные тактические группы применят прицелы 1П63 и 1П29 для стрелкового оружия уже на первом в зимнем периоде обучения полевом выходе.

Более 200 комплектов навесного оборудования поступило на вооружение в рамках гособоронзаказа. Прицелы предназначены для ведения стрельбы в различное время суток и используются с различными модификациями автомата Калашникова: АКМН, АК 74Н3, АК 74MS, АКС 74Н5, АН 94 и ручными пулеметами: РПКН, РПК 74Н и РПК 74М.

В отличие от лазерных прицелов, точку прицела видит только стрелок. Прицел имеет двойную подсветку, не требующую специальной настройки. Он особенно полезен при проведении операций в тесных помещениях, где невозможно захватить цель обоими глазами.

Коллиматорный прицел 1П63 обеспечивает удобство и простоту прицеливания, что позволяет в динамическом бое, а также в условиях ограничения времени на ведение огня из неустойчивых положений при стрельбе из автоматического оружия значительно повысить эффективность стрельбы стрелкового оружия за счет сокращения времени прицеливания и ошибок наводки.

Прицеливание осуществляется по прицельному знаку, изображение которого находится в бесконечности. Форма и цвет прицельного знака в дневное время суток представляет собой треугольник, два горизонтальных штриха и один вертикальный штрих белого цвета, а ночью – два горизонтальных штриха и один вертикальный штрих зеленого цвета.

В сумерках видны треугольник и все штрихи как белого, так и зеленого цвета, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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АК-74 "Калашников"
АН-94
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1 комментарий
№1
30.12.2020 09:18
А если очень надо, из двух прицелов можно собрать противотанковый ёж. Металла хватит.
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