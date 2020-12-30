Rafael Advanced Defense Systems поставит ПТРК "Спайк" заказчикам из Азии

ЦАМТО, 29 декабря. Израильская компания Rafael Advanced Defense Systems 28 декабря на своей странице в Facebook сообщила о выполненной ранее в текущем году поставке командованию СВ Таиланда партии ПТРК средней дальности "Спайк-MR".

Закупленная по результатам оценки первая партия ПТРК предназначена для оснащения подразделений 6-й пехотной дивизии СВ Таиланда. Количество и стоимость комплексов не раскрываются.

Несколькими днями ранее, 24 декабря, Rafael Advanced Defense Systems также объявила о подписании контракта стоимостью 200 млн. долл. на поставку одной из неназванных стран Азии управляемых боеприпасов класса "воздух-поверхность" SPICE-2000, ПТУР "Спайк" и современных программно-определяемых радиостанций. Судя по ранее сделанным заявлениям, заказчиком данного пакета являются ВС Индии. По данным Jane's Defence Weekly, заказ включает поставку от 300 до 320 ПТРК "Спайк-LR".

SPICE – это семейство автономных боеприпасов класса "воздух-земля" большой дальности, которые позволяют наносить удары с высокой точностью даже в условиях отсутствия сигнала GPS, используя обзорно-сравнительную корреляционную систему наведения на базе алгоритмов искусственного интеллекта (AI). Семейство SPICE, испытанное в боевых действиях ВВС Израиля и другими покупателями, состоит из вариантов SPICE-250, SPICE-1000 и SPICE-2000 с дальностью действия до 100 км.

"Спайк MR" – это оснащенная оптико-электронной ГСН ПТУР с дальностью поражения целей около 2,5 км. Она является частью более широкого семейства ракетных комплексов "Спайк", которое включает оснащенные электронно-оптической ГСН ракеты пяти типов (SR, MR, LR2, ER2, NLOS), позволяющие поражать цели на дальностях до 32 км. На сегодняшний день комплексы "Спайк" проданы в 35 стран мира, включая 19 стран НАТО. При этом заказчикам поставлено более 33 тыс. ракет, около 6 тыс. из которых были израсходованы в ходе боевой подготовки и боевых действий. Комплексы "Спайк" установлены на 45 транспортных средствах различных типов, вертолетах и морских платформах.