Беспилотники "Тахион" поступили на вооружение разведывательного подразделения в Сибири

ЦАМТО, 29 декабря. Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае, получили на вооружение новые беспилотные летательные аппараты "Тахион".

Поступившие на вооружение аппараты будут применяться для проведения воздушной разведки, выдачи готовых целеуказаний для огневых средств мотострелковых и танковых подразделений, а также для корректировки огня в ходе плановых мероприятий боевой подготовки.

Беспилотный летательный аппарат "Тахион" специально спроектирован с учетом применения в тяжелых климатических условиях, оснащается видеокамерой, тепловизором и другим оборудованием. Аппарат отличается небольшими массогабаритными характеристиками и может использоваться в широком диапазоне температур и высот, а также при большой скорости ветра.

Особенностью данного аппарата является возможность его применения для организации видео и переговорной связи, выступая в качестве ретрансляторов сигнала.

Использование БЛА "Тахион" позволит повысить боевые возможности разведывательного подразделения ЦВО.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.