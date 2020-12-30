Войти
ЦАМТО

Беспилотники "Тахион" поступили на вооружение разведывательного подразделения в Сибири

367
0
0
БЛА Тахион
Разведывательный БЛА малого класса "Тахион".
Источник изображения: http://rusvesna.su/

ЦАМТО, 29 декабря. Военнослужащие разведывательного подразделения мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Алтайском крае, получили на вооружение новые беспилотные летательные аппараты "Тахион".

Поступившие на вооружение аппараты будут применяться для проведения воздушной разведки, выдачи готовых целеуказаний для огневых средств мотострелковых и танковых подразделений, а также для корректировки огня в ходе плановых мероприятий боевой подготовки.

Беспилотный летательный аппарат "Тахион" специально спроектирован с учетом применения в тяжелых климатических условиях, оснащается видеокамерой, тепловизором и другим оборудованием. Аппарат отличается небольшими массогабаритными характеристиками и может использоваться в широком диапазоне температур и высот, а также при большой скорости ветра.

Особенностью данного аппарата является возможность его применения для организации видео и переговорной связи, выступая в качестве ретрансляторов сигнала.

Использование БЛА "Тахион" позволит повысить боевые возможности разведывательного подразделения ЦВО.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
09.07.2020
С начала года военнослужащие ЮВО в Абхазии многократно увеличили время практического применения БЛА
20.05.2019
Детали войны. Какие секреты США могут извлечь из советских систем С-300
06.11.2018
Подразделения РЭБ провели учения по противодействию дронам в Ленинградской области
26.03.2018
Под боком у России появилась армия мирового уровня
25.01.2016
ВДВ наращивают мощь
02.12.2009
В Сухопутных войсках РФ создадут Центр подготовки специалистов по применению БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 11:01
  • 5
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 30.12 10:47
  • 326
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.12 10:45
  • 1
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
  • 30.12 10:34
  • 1
Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего
  • 30.12 10:05
  • 11
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 30.12 09:18
  • 1
Новые коллиматорные прицелы получили на вооружение мотострелковые подразделения в Брянской области
  • 30.12 09:01
  • 1
Невостребованные ядерные закрома Родины
  • 30.12 08:15
  • 1
"Держим в секрете": японцы хотят запускать деревянные спутники
  • 30.12 07:57
  • 7
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 30.12 07:55
  • 2
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 30.12 06:27
  • 1
Военно-морской флот получил головной корвет "Гремящий"
  • 29.12 22:39
  • 18
Генконструктор поставил под сомнение экономическую целесообразность многоразовой "Ангары"
  • 29.12 21:06
  • 1
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
  • 29.12 20:08
  • 212
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 18:04
  • 23
Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение? Часть 7