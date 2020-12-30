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В России вооружились стреляющими «почти до Босфора» ракетами

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Источник изображения: Фото: Pliskin / Wikimedia

На Сахалине сформирована новая бригада береговой охраны, вооруженная сверхзвуковыми крылатыми ракетами «Бастион» и низковысотными «Бал», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Согласно газете, соответствующие береговые ракетные комплексы (БРК) позволят полностью защитить тихоокеанское побережье России «от высадки десанта и подхода кораблей с крылатыми ракетами».

«Когда я был начальником штаба Черноморского флота, наши БРК почти до Босфора стреляли, противник мог пройти через пролив и сразу попасть под огонь», — вспоминает экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Валентин Селиванов, комментируя сообщение о новых БРК на Сахалине.

По его мнению, «все объекты врага на подходах к Курилам и Сахалину будут поражаться с высокой точностью».

В феврале 2020 года (бывший) командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко оценил в 120 ракет суммарный залп ракет «Калибр», «Бастион» и «Бал» Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ России. По его мнению, в 2022 году суммарный залп будет доведен до 168 пусков.

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