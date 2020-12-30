Ударные возможности подлодки "Иркутск" после модернизации могут увеличиться в два раза

Как сообщил ТАСС источник в кораблестроительной отрасли, она сможет нести 48 новых ракет "Калибр-ПЛ", "Оникс" и "Циркон"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Ударные возможности многоцелевой атомной подводной лодки (АПЛ) "Иркутск" проекта 949А "Антей" Тихоокеанского флота (ТОФ) после модернизации вырастут как минимум в два раза - она сможет нести 48 новых ракет "Калибр-ПЛ", "Оникс" и "Циркон". Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в кораблестроительной отрасли.

"Иркутск" в ходе модернизации станет не просто субмариной проекта 949АМ (модернизированный проект 949А - прим. ТАСС), а вместо 24 противокорабельных ракет "Гранит" получит возможность нести 48 принципиально новых ракет "Калибр-ПЛ", "Оникс" и "Циркон", то есть субмарина сможет наносить удары и по береговым целям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возвращение АПЛ в боевой состав ТОФ ожидается в конце 2023 года. "Наличие конкретной номенклатуры ракет на борту субмарины будет зависеть от поставленных перед ней задач", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в ходе летно-конструкторских испытаний ракеты "Циркон" было выполнено три пуска: два по морским целям, один - по наземной. По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, в 2021 году начнутся госиспытания этой ракеты, в ходе которых и предшествующего этапа летно-конструкторских испытаний будет выполнено не менее семи пусков с фрегата "Адмирал Горшков" и АПЛ проекта 885 "Северодвинск".

АПЛ "Иркутск" была заложена на судоверфи "Севмаш" (ныне входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 8 мая 1985 года. Спущена на воду 29 декабря 1987 года, передана флоту 30 декабря 1988 года. В 1990 году совершила межфлотский переход на ТОФ. В 1993 года стала именоваться "Иркутск". С 1997 года находилась в резерве. В 2001 году прибыла для ремонта на Дальневосточный завод "Звезда". Ремонт и модернизация начались лишь в 2019 году. Основным ударным вооружением АПЛ проекта 949А были 24 противокорабельные ракеты "Гранит".