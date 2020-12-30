Госдепу мир не нужен

Кому выгодна дискредитация российского контингента в Карабахе

За последние дни на многих информационных ресурсах появился целый ряд материалов с критикой российских миротворцев. Наиболее нелепо выглядит сообщение о том, что Минобороны России якобы перебрасывало сирийских граждан с авиабазы «Хмеймим» в Ереван для участия в боевых действиях против Азербайджана. Источником фейка оказалась созданная при поддержке американского Госдепа неправительственная организация «Сирийцы за правду и справедливость», аффилированная с «Белыми касками».

Представляется, что вброс о действиях России понадобился западным спонсорам указанной НПО для того, чтобы попытаться скомпрометировать посредническую роль России в прекращении вооруженного конфликта в Карабахе, выставив нашу страну в качестве участницы противостояния.

Смехотворно число якобы переброшенных россиянами в Армению «сирийских боевиков» – 39 человек. В качестве доказательства приведены данные сайта «Флайт Радар» о полетах в Ереван регулярных гражданских рейсов из Бейрута и Дамаска. При этом утверждение о полетах военных бортов из Хмеймима в Ереван данными этой поисковой системы не подтверждается.

Не соответствует действительности и информация канадского журналиста Нэйла Хауэра, сотрудничающего с американской CNN и британской «Гардиан», о том, что Россия собирается раздавать паспорта жителям Нагорного Карабаха. Выдача российского паспорта означает предоставление гражданства. О том, что подобная процедура никак не может быть скорой и простой, тем более для жителей непризнанной республики, догадаться несложно. Тиражировать подобные фейки можно лишь все с той же целью – выставить Россию заинтересованной участницей конфликта, поддерживающей Армению.

Очевидно и то, какая внешнеполитическая сила может быть напрямую заинтересована в дискредитации России как объективного арбитра в вопросах урегулирования конфликта в Карабахе. Это Турция, стремящаяся сделать своих военнослужащих полноценными участниками миротворческой операции. Вот только Анкара настолько однозначно выступила на стороне Азербайджана в ходе военных действий, что рассчитывать на ее способность учитывать интересы армянской стороны никак не приходится. В то время как Россия дружественна и Баку, и Еревану. С Арменией Москву связывают отношения в рамках ОДКБ. Однако никакой военной помощи, помимо поставок вооружения и техники в соответствии с ранее заключенными контрактами, Россия армянской стороне не оказывала, поскольку конфликт на территории Карабаха не относится к сфере обязательств нашей страны в рамках ОДКБ.

Российская Федерация всегда твердо стояла на позициях международного права и в отличие от Турции \была одним из инициаторов создания так называемой Минской группы по Карабаху. Россия оказалась единственной из трех стран-гарантов данного формата, кто смог прекратить кровопролитие. Главное, чем озабочено российское руководство в настоящее время, – это обеспечение режима прекращения огня и урегулирование конфликта с учетом интересов как азербайджанского, так и армянского населения. Естественно, что для армянской стороны Россия при этом выступает единственной силой, способной обеспечить безопасность после военного поражения. Поэтому речь не о том, что российские миротворцы поддерживают армян, а о том, что они помогают местному населению восстанавливать мирную жизнь в ожидании дальнейшего определения статуса населенных армянами территорий в Карабахе.

Необъективны рассуждения ряда авторов на тему злоупотребления миротворческим контингентом своим мандатом и некоего незаконного расширения миротворцами своей зоны ответственности. Такие публикации можно расценивать как неправомочные попытки оказать давление на российское руководство. Фоном для них стал инцидент в районе населенных пунктов Хцаберт и Хинтаглар Гадрутского района, где с 11 на 12 декабря произошли боестолкновения между азербайджанскими военнослужащими и карабахскими ополченцами. Занятые армянами в этой местности позиции по состоянию на 10 ноября 2020 года оказались в тылу азербайджанских войск и согласно трехстороннему соглашению России, Азербайджана и Армении должны были быть оставлены. Конфликт произошел из-за отказа карабахских подразделений это сделать. Российским миротворцам удалось развести стороны и организовать эвакуацию армянского отряда. Это подтвердили в своих заявлениях как Министерство обороны Армении, так и военное ведомство Азербайджана.

Как можем видеть, процесс постконфликтного урегулирования весьма непрост. Попытки трактовать действия российского миротворческого контингента в интересах третьей стороны не приведут к позитивным результатам.

Василий Ушаков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года