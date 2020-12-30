Место гегемона освобождается

Статус России повысился, несмотря на давление со стороны Запада и экономические проблемы

2020 год почти на всем его протяжении называли годом великих потрясений, последствия которого еще долго будут влиять на развитие всей цивилизации. Однако надо отметить, что события високосного 2020-го были предопределены другим високосным годом – 2016-м. Именно тогда произошли два важнейших события, имевшие долгосрочные геополитические последствия. Первое из них – победа на выборах в США Дональда Трампа. По сути дела это была революция глобального значения.

США на протяжении практически всего XX века был ключевой опорой транснациональных элит. Главным инструментом реализации их геополитики. И в результате победы Трампа в этой стране к власти пришла наиболее опасная для глобалистов сила – национальный капитал реального сектора, противопоставляющий себя финансовому транснациональному. Тем самым из-под глобалистов была выбита их главная опора – в США победил антиглобалист, впервые в западной истории за предшествовавшие семь десятилетий. Другим важнейшим событием 2016 года стала неудачная попытка госпереворота в Турции, в итоге которого Реджеп Эрдоган радикально изменил внутреннюю и внешнюю политику своей страны.

“ США показали всему миру, что демократия по-американски является камуфляжем, под которым скрывается неизменность реальной власти крупнейших бизнес-группировок ”

Эти два события и вызванные ими изменения привели к тектоническим сдвигам в расстановке сил в мире, в целях и задачах ведущих геополитических центров силы, которые в концентрированном виде проявили себя в 2020 году. Он начался с беспрецедентного события, приравниваемого некоторыми экспертами к атаке японцев на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. В ночь с 7 на 8 января 2020 года Иран нанес ракетный удар по двум американским базам, расположенным в Ираке. По заявлениям иранских официальных лиц, это был ответ за убийство иранского генерала Сулеймани. В ударе было использовано 15 ракет новейших типов – Fateh-110 и Qiam-1. Эти баллистические ракеты малого радиуса действия продемонстрировали очень высокую точность – около трех метров среднеквадратического отклонения. Из выпущенных ракет 11 поразили цели, что было признано американской стороной. Результат удара: по данным Ирана, около 80 американских военнослужащих погибших и свыше 200 ранены, разрушен ряд важных объектов военной инфраструктуры, включая ангары с хранившимися в них самолетами. Американская сторона потерь среди личного состава не признает, даже на уровне раненых, но соглашается с тем, что ударом был нанесен заметный ущерб инфраструктуре обеих баз. Однако вскоре после нанесения удара в районе четырех часов утра 8 января прошла информация: командование базы, по которой пришелся наиболее мощный удар, запросило дополнительное силы медицинского обеспечения. Это дает основания предполагать – потери среди личного состава базы имелись и были настолько существенными, что располагаемых сил медицинского обеспечения базы оказалось недостаточно.

США ничем не ответили. Страна третьего мира нанесла удар, а они лишь утерлись и ограничились санкциями, к которым Иран уже давно привык.

Это означало одно – США уходят с пьедестала мирового гегемона. Учитывая состояние Европы, это событие показало, насколько серьезно утратила свои позиции в мире западная цивилизация в целом. Стала очевидной тенденция, которую, похоже, переломить уже не получится. А это в свою очередь может означать начало конца эры тысячелетнего господства белой расы на Земле. Последующие события 2020 года, в частности связанные с пандемией и масштабными беспорядками на расовой почве в США, показали, что для белой расы остается одна надежда – Российская Федерация. Только наша страна может еще поддержать лидерский статус. Но для этого Россия сама должна качественно измениться. И это можно отметить как первый из важнейших итогов уходящего 2020 года.

«Черный лебедь» пандемии

Другим событием глобального значения этого года стала пандемия коронавируса. Прежде всего она продемонстрировала, насколько уязвимы от подобных явлений развитые государства Запада, прежде всего США. Стало ясно, что наиболее успешно способны бороться с такими катастрофами могут страны, в которых национальные элиты в состоянии поставить общенациональные интересы выше стремления бизнеса, особенно крупного, к извлечению максимальной прибыли. Особенно если они при этом идут на применение прямых административных рычагов, а не пытаются привлечь интерес бизнеса разными экономическими преференциями. Лучшим тому примером стал Трамп, который просто приказал крупнейшим корпорациям США радикально увеличить выпуск необходимых материалов и оборудования для борьбы с эпидемией, в частности аппаратов ИВЛ, и топ-менеджмент не посмел его ослушаться. Еще более жестко действовало китайское руководство.

Пандемия показала, что для преодоления подобных катастроф экономика должна быть подчинена интересам спасения страны, а не извлечения максимальной прибыли в виде роста некоего абстрактного ВВП, в который включается все – от сферы обслуживания до реализации проектов, имеющих глобальное значение. Примат экономики над интересами развития и безопасности ведет к стремлению минимизировать затраты любой ценой, в результате чего резервные мощности в любой сфере сокращаются как якобы неэффективные. Между тем именно эти резервные мощности, созданные отдельно или в виде возможности оперативного наращивания имеющихся, позволяют в кратчайшие сроки с момента возникновения кризиса радикально нарастить силы по его нейтрализации.

Результат ракетного удара Ирана по базе США в Ираке. Фото: tv8.md

В целом пандемия коронавируса продемонстрировала, что капитализм, особенно его наиболее радикальные либерально-фундаменталистские формы, крайне опасен для выживания современного глобализованного человечества. В критических условиях только достижение абсолютного приоритета интересов общества над частной выгодой может обеспечить выживание в условиях теснейшей глобальной технологической и коммуникационной взаимосвязанности мира, а это уже главная отличительная черта социалистических отношений. Другие события 2020 года показали, что осознание этого факта наступило практически во всех политически активных слоях общества ведущих стран мира, что также надо отнести к еще одному важнейшему геополитическому итогу этого года.

На этом фоне все многообразие неприкрытых странностей мировых и региональных процессов, наблюдавшихся на протяжении всего года, может быть объяснено тем, что мировые элиты приступили к переформатированию мира. При этом на первом этапе цели и задачи транснациональных и национальных элит совпадают, что объясняет удивительную согласованность их действий. То есть 2020 год ознаменовал начало радикального поворота в глобальной политике всех ведущих мировых центров силы, который будет определять нарастание интенсивности развития мировых процессов и военной напряженности на протяжении еще длительного времени.

Не менее важным итогом 2020 года стало частичное разрешение армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе в результате полуторамесячного вооруженного конфликта, отличавшегося исключительной ожесточенностью. Армения с Нагорно-Карабахской Республикой и Азербайджан не полностью достигли своих политических целей в этом конфликте, а поэтому по критериям военной победы итогом вооруженного конфликта для них стала боевая ничья.

Россия вернулась в этот регион, разместив в нем миротворцев. В сочетании с успешным разрешением проблемы Абхазии и Южной Осетии всем малым народам Закавказья стало понятно, что кроме России защитить их интересы, урегулировать межгосударственные и межнациональные конфликты некому. Внешние игроки в большинстве случаев лишь разжигают конфликты, пытаясь на их фоне внедриться в регион, получить свою выгоду. Однако цена этого нашего успеха оказалась весьма солидной – российское влияние в Азербайджане, несмотря на заявления политических лидеров, по итогам конфликта будет основательно подорвано и станет в дальнейшем снижаться, замещаясь турецким. В этом аспекте итоги года для России можно считать выигрышными лишь отчасти.

Более всего от этого конфликта выиграла Турция, распространив свое влияние на Закавказье и получив в качестве первоклассного геополитического плацдарма Азербайджан. Отношения с этой страной у турок теперь развиваются весьма интенсивно, причем в значительной мере в ущерб России. Это чревато для нас ростом угроз национальной безопасности в крайне уязвимом Северо-Кавказском регионе. На фоне предельно дружественной российской политики по отношению к Турции и Эрдогану лично со стороны Анкары наблюдается откровенно враждебное поведение. В 2020 году Турция противостояла России и ее союзникам в Сирии и Ливии, а затем и в Нагорном Карабахе в зоне жизненно важных интересов нашей страны. Поддержав строительство «Турецкого потока», Турция в 2020 году предприняла шаги по ограничению пропуска по нему российского газа, тем самым нанося нашей экономике значительный ущерб. Поэтому еще одним итогом надо полагать очередное изменение турецкой политики в отношении России и ее союзников во враждебном направлении. Это подтверждает, что Турция отнюдь не является дружественным государством и с ее стороны можно ожидать серьезных неприятностей – скорее всего в зоне конфликта на юго-востоке Украины, в Закавказье, на Северном Кавказе, в Сирии и Ливии, а также, вероятно, в Приднестровье и постсоветских республиках Центральной Азии.

Важным и крайне негативным для нашей страны итогом года стала победа на президентских выборах в Молдове прозападного кандидата Майи Санду. Она неоднократно высказывала мысль о полезности для молдаван политической интеграции в Румынию и через нее вхождения в Евросоюз, а также о необходимости скорейшего и решительного разрешения приднестровской проблемы. Если эти ее взгляды найдут реализацию в практической молдавской политике, то вооруженный конфликт в Приднестровье, в который может оказаться втянута Россия, будет гарантирован.

Пиррова победа Байдена

Еще одним негативным для нас результатом надо полагать победу на президентских выборах в США представителя Демпартии Джо Байдена, в связи с чем в стране радикально усилились позиции либеральных фундаменталистов и стоящих за ними транснациональных элит. Еще даже не приняв полномочия президента страны, Байден заявил о резком ужесточении американского внешнеполитического курса в отношении России. Учитывая ожидаемое потепление американо-китайских отношений, можно полагать, что вектор американской агрессии будет развернут с китайского (при Трампе) на российское направление. Это обусловлено прежде всего интересами группировок транснациональных элит и подчиненного им «глубинного государства» США.

Приход к власти в США демократической администрации с учетом нынешней риторики вновь избранного американского президента повлечет значительный рост военных угроз России гибридного характера. Гибридные войны, как показывает история, являются традиционным коньком американской геополитики при «демократических» президентах.

Еще одним и исключительно важным итогом 2020 года можно считать ускоренное развитие деструктивных процессов в США, чреватых при сохранении наметившихся тенденций серьезными потрясениями вплоть до возникновения крупномасштабных внутренних вооруженных конфликтов, способных перерасти в полноценную гражданскую войну с последующим, практически неизбежным исчезновением США с карты мира как государства. Выборы президента, сенаторов и конгрессменов, а также события предвыборного периода продемонстрировали глубочайший кризис американской политической элиты и общества в целом, утрату ими основополагающих моральных ориентиров, выражающуюся в готовности ради решения своих сиюминутных внутренних проблем идти на развязывание войн и даже вооруженного противостояния внутри своей страны.

Говоря об этих событиях, нельзя не отметить и еще один важный итог года – миф об американской демократии оказался разрушенным. Пока противостояние республиканцев и демократов в США представляло собой по сути дела «борьбу нанайских мальчиков», то есть драку за право управлять страной и иметь от этого соответствующие дивиденды в рамках одного глобалистского идеологического проекта, демократические процедуры соблюдались строго. Однако когда конфликт стал реальным, за выбор пути развития страны по глобалистскому или антиглобалистскому направлению были отброшены даже попытки имитировать демократию. Фальсификации и иные грубейшие нарушения избирательного законодательства приобрели массовый характер, как и открытая информационная война против Трампа: на выборах в США был применен весь набор технологий «цветных революций». США показали всему миру, что демократия по-американски является камуфляжем, под которым скрывается неизменность реальной власти крупнейших бизнес-группировок. Стало понятно, что идеологические основы государства отвергаются значительной частью американского общества. В уходящем году впервые, наверное, за столетие или более был нанесен удар по одному из основных институтов государственной власти США – полиции, сотрудников которой с попустительства, а порой и при прямой поддержке со стороны органов власти демонстративно унижали, ставя на колени перед протестующими.

На этом фоне впервые за всю историю в качестве реальной политической силы выступила «красная» – левое крыло Демпартии и близкие ему идейно другие политические партии и движения. Достаточно вспомнить, что Берни Сандерс, человек с сильными левыми взглядами, чуть было не стал кандидатом в президенты США от Демпартии. «Красные» сыграли и значительную роль в обеспечении победы Байдена. Тот факт, что именно социалистически ориентированные силы США составляют значительную часть социальной базы Демпартии сегодня, означает, что Байдену и его администрации придется учитывать их интересы и идеологические установки. Это дало основания Трампу говорить, что новый президент США будет строить в Америке коммунизм. Что, конечно, сильная гипербола. Однако еще полгода назад даже такие мысли были невозможны. Очевидное «покраснение» американского общества – также важнейший итог 2020 года, вызванный в значительной мере действием пандемии.

Наряду с этим можно констатировать, что в 2020 году в США впервые после окончания гражданской войны сложились реальные предпосылки для возникновения масштабного внутреннего вооруженного противостояния.

Для всего мира и России в частности в ближайшей перспективе это будет означать резкое усиление военной напряженности, а в более отдаленной и при неблагоприятном развитии ситуации внутри США – неплохие шансы существенно улучшить свои позиции в мировой политике.

Для национальной безопасности России важнейшим итогом года, имеющим геополитическое значение, надо считать принятие новых «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», которыми наша страна существенно расширила спектр условий применения ядерного оружия. Потенциальным противникам стала понятна бесперспективность надежд на быстрый глобальный удар, возможность ослабления российского ядерного потенциала в ходе боевых действий с применением обычного оружия, на «обезоруживающий» и «обезглавливающий» превентивный ядерный удар или на разгром российских сил общего назначения в обычной войне – наша страна не станет дожидаться развития опасных для своего существования процессов и нанесет уничтожающий ядерный удар по агрессору в любом регионе планеты.

Главным итогом 2020 года стало определенное ослабление возможностей и влияния на мировые процессы стран западной цивилизации. Для России это в принципе хорошо – статус нашей страны повысился, несмотря на давление со стороны Запада и экономические проблемы, связанные с пандемией и развитием глобального кризиса.

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года