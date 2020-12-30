Андреевский флаг и рождение традиций

В состав Черноморского флота вошел новый патрульный корабль «Павел Державин»

Недавно в Новороссийской военно-морской базе Черноморского флота прошло знаковое событие – подъем Андреевского флага на новейшем патрульном корабле «Павел Державин». Перед торжественным мероприятием по приему корабля в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ был проведен чин освящения флага.

В торжественной церемонии подъема Андреевского флага приняли участие заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин, командир Новороссийской военно-морской базы ЧФ контр-адмирал Виктор Кочемазов, глава администрации города-героя Новороссийска Игорь Дяченко, заместитель генерального директора – технический директор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Олег Варфоломеев, генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» Александр Филиппов, а также духовенство, представители ветеранской организации НВМБ.

Командир ПК «Павел Державин» капитан 3-го ранга Евгений Клюдков получил освященный Андреевский флаг. Он был поднят на корабле вместе с флагами расцвечивания. Отныне этот день будет днем рождения патрульного корабля «Павел Державин». Первым на торжественном митинге, который вел заместитель командира бригады охраны водного района НВМБ капитан 2-го ранга Алексей Токарев, выступил заместитель командующего Черноморским флотом вице-адмирал Сергей Липилин. Он тепло поздравил экипаж со знаменательным событием в их жизни и выразил уверенность, что моряки новейшего корабля успешно сдадут курсовые экзамены, будут решать поставленные задачи так же, как это делают их предшественники, – экипажи однотипных патрульных кораблей «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев».

“ «Павел Державин» воплотил в себе многие технические новинки, которые позволяют экипажу решать самые разнообразные и сложные задачи по защите наших южных рубежей ”

«В настоящее время два корабля проекта 22160 – головной «Василий Быков» и первый серийный «Дмитрий Рогачев» уже достойно несут службу в составе Черноморского флота, – сказал вице-адмирал Сергей Липилин. – Сегодня бригада ОВР Новороссийской ВМБ приросла еще одним патрульным кораблем. Это говорит о том, что Черноморский флот растет, обновляется, пополняется новыми современными кораблями. Важно то, чтобы это грозное современное оружие находилось в надежных руках».

«Контракт на строительство корабля «Павел Державин» был подписан с АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», входящим в состав АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» 9 октября 2014 года, – отметил генеральный директор АО «Зеленодольский завод имени А. М. Горького» Александр Филиппов. – Корабль назван в честь Героя Советского Союза капитана 1-го ранга Павла Ивановича Державина, который в годы Великой Отечественной войны был командиром бригады бронекатеров Дунайской военной флотилии».

Массовое строительство бронекатеров в 30–40-х годах ХХ века осуществлял именно Зеленодольский завод. Сегодня на стапелях судостроителей ведется строительство еще трех единиц проекта 22160 – «Сергей Котов», «Виктор Великий» и «Николай Сипягин». Что касается «Павла Державина», то он воплотил в себе многие технические новинки, которые позволяют экипажу решать самые разнообразные и сложные задачи по защите наших южных рубежей.

Более того, с заступлением этого корабля на боевую службу на Черноморском флоте появилась «великолепная тройка». По мнению контр-адмирала Виктора Кочемазова, в значительной мере будет усилена не только бригада охраны водного района, которой командует капитан 1-го ранга Максим Алалыкин, но и вся Новороссийская ВМБ. Эти корабли решают задачи как в ближней, так и в дальней морских зонах. В бригаде ОВР накоплен большой опыт освоения новых современных кораблей. Он очень пригодится в дальнейшем. Мы уже сегодня работаем над формированием новых экипажей. Это непростая задача. Но она морякам-новороссийцам по плечу.

Нам удалось связаться и побеседовать с командиром ПК «Павел Державин» капитаном 3-го ранга Евгением Клюдковым. Выпускник ТОВМИ имени С. О. Макарова 2011 года распределился на Черноморский флот, в Новороссийскую ВМБ. Начал с должности инженера БЧ-1 МПК «Касимов», где хорошо освоил должность. После чего был переведен помощником командира на МПК «Поворино». С должности уже командира этого малого противолодочного корабля назначен командиром ПК «Павел Державин». То есть достойно прошел все должности до командирского мостика новейшего патрульного корабля. А его экипаж прошел обучение в учебном центре и успешно завершил серию испытаний, включая государственные.

«Наш новый корабль в ходе заводских, ходовых и государственных испытаний прошел уже 2765 миль, – говорит Евгений Клюдков. – В числе тех, кто ударно потрудился, хочу отметить своего помощника капитан-лейтенанта Сергея Галушкина, инженера БЧ-1 старшего лейтенанта Ивана Первунецких, старшего боцмана главного корабельного старшину Сергея Михайлова, техника БЧ-7 мичмана Илью Панова. Перед экипажем стоит задача отработать первую курсовую задачу К-1, затем К-2 и готовиться к походу в дальнюю морскую зону».

Что касается тактико-технических характеристик и возможностей корабля, то он спроектирован и построен с применением модульной концепции вооружения. Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания этого проекта составляет 60 суток. Корабль способен развивать скорость 30 узлов, имеет водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа – порядка 80 человек. Дальность плавания составляет шесть тысяч морских миль. Ну и, конечно же, корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения, которые пока не называются.

Важно отметить, что такие универсальные корабли вместе с фрегатами проекта 11356 Р и малыми ракетными кораблями серии «Буян-М» могут нести боевую службу в Средиземном море. И таких становится все больше. Процент новых современных кораблей и военных судов Черноморского флота постоянно увеличивается, что не может не радовать черноморцев.

Особенно надо отметить и хорошие бытовые условия. Служить на таком корабле после видавших виды МПК не только престижно, но и в радость.

«Мы хорошо понимаем, что современная техника должна быть в надежных руках, – заключает Клюдков. – Поэтому каждый, начиная от командира и заканчивая молодым контрактником, обязан хорошо изучить устройство корабля, грамотно обслуживать вверенное заведование и строго выполнять инструкции по обслуживанию материальной части. Мы – первый экипаж ПК «Павел Державин» и от нас зависит, какие традиции будут заложены на этом корабле».

С вводом в строй ПК «Павел Державин» бригада охраны водного района капитана 1-го ранга Максима Алалыкина сравнялась по количеству новых кораблей с ведущим корабельным соединением флота – дивизией надводных кораблей, которой командует капитан 1-го ранга Сергей Тронев. И хотя патрульные корабли уступают по водоизмещению и оружию фрегатам «адмиральской серии» проекта 11356 Р, они новее, созданы по современным, что называется, лекалам, в том числе с применением технологии малой радиолокационной заметности. А значит, у них большое будущее.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года