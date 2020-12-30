Нестрашный «Гром»

Будет ли в КБ «Южное» создаваться ракетный комплекс для Саудовской Аравии

В обнародованном на сайте комитета по ассигнованиям палаты представителей конгресса США проекте бюджета на 2021 год заявлено, что военная помощь США Украине может составить в новом году 275 миллионов долларов. Этот транш только кажется баснословным, ведь он практически равен всему оборонному бюджету Грузии на этот же год. На самом деле с учетом всевозможных распилов деньги достаточно скромные. Украина, как и Грузия, конечно же, рассчитывает на гранты от основных спонсоров милитаризации региона. Удивительно, но среди них на этот раз оказалась и Саудовская Аравия.

Госдеп параллельно с озвученной в конгрессе США новостью о военной помощи Украине одобрил продажу Киеву 16 патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования на общую сумму 600 миллионов долларов. Эти катера предназначены для охраны прибрежных вод. Однако на их борту могут размещаться управляемые ракеты BGM-176B Griffin радиусом действия 10–15 километров.

Скорее всего катера отправят в Одессу и Мариуполь якобы для защиты инфраструктуры портов. На самом деле они вполне могут быть задействованы для новых провокаций в Керченском проливе в непосредственной близости от Крымского моста.

“ Первый транш из Эр-Рияда в соответствии с контрактом на общую сумму 300 миллионов долларов на Украину поступил. Работы по созданию ОТРК с показательным названием «Гром» начались ”

Но говоря о финансировании оборонного потенциала Украины в целом, речь скорее идет о целевых закупках на выделенные деньги вооружения у спонсоров. То есть сами деньги до адресата могут и не дойти. А это более всего беспокоит украинских генералов да и нечистых на руку чиновников из-за океана, поставленных кураторами в вопросах модернизации украинских ВСУ.

Только в течение пяти лет, с 2014 по 2019 год, по данным самого Пентагона, Соединенные Штаты вложили в обороноспособность Украины около 1,3 миллиарда долларов. Нашумевшие поставки переносных противотанковых комплексов Javelin, бронированных автомобилей повышенной проходимости, многодиапазонных радиостанций, приборов ночного видения, радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, тактического снаряжения, бронежилетов и кевларовых шлемов, а теперь еще катеров береговой охраны уже не удивляют. Удивляют шикарные особняки бывших высокопоставленных военных Украины, которые распределяли эти финансовые потоки и модифицировали полигоны в Николаевской области.

Поразительное стремление США и вкупе с ними таких стран НАТО, как Канада, Великобритания, Норвегия, втянуть Украину в новую эскалацию в Донбассе сочетается с явным желанием удешевить этот процесс. И все же больше всего удивляет другое. Недавно в списке зарубежных интересантов размораживания донбасского конфликта появилась Саудовская Аравия. Этот факт весьма интересен. Казалось бы, где Эр-Рияд, а где Киев?

Новая схема

Американцы, похоже, убедили Эр-Рияд в том, что растущие аппетиты Тегерана в Ближневосточном регионе Саудовская Аравия может пресечь в том числе за счет украинского оборонпрома. Речь идет о создании перспективного оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) для Саудовской Аравии на предприятиях Украины. Эдакая новая схема привлечения саудовских денег. Причем достаточно сложная. Прямая закупка вооружений Эр-Риядом у США больше не продвигается. В этом смысле с рекордными сделками Трампа Джо Байден и стоящие за ним силы конкурировать не смогут. А вот закачивание саудовских финансов на ведущие оборонные предприятия Украины, чтобы те в свою очередь вели работы по созданию оперативно-тактического ракетного комплекса, отрабатывая заказ Эр-Рияда, – совсем другое дело.

В этой комбинации люди Байдена, курирующие украинский ВПК, могут озолотиться. А если вдруг что-то не срастется и на Украине так и не появится аналог российского «Искандера», на худой конец американского АТАКСМS или израильского комплекса LORA, то предоплата гарантированно будет распилена, откаты получены. В том числе американскими кураторами. При этом работы станут осуществляться якобы в интересах Минобороны Украины.

Основным исполнителем заказа саудитов по созданию перспективного ОТРК выступает конструкторское бюро «Южное» им. М. К. Янгеля. Коммерческий контракт с украинской стороной уже заключен. Первый транш из Эр-Рияда в соответствии с контрактом на общую сумму 300 миллионов долларов на Украину поступил. Работы по созданию ОТРК с показательным названием «Гром» начались.

Интересно, что комплекс планировали изготовить и испытать еще в 2019 году. Но украинский оборонпром почему-то дал сбой. Саудиты могли обидеться и не перечислить следующий транш. Тогда было объявлено, что уже практически готовы самоходная пусковая установка ОТРК и боекомплект, состоящий из двух одноступенчатых твердотопливных баллистических ракет. Хотя и с оговоркой – как таковые ракеты пока отсутствуют, но зато создан демонстрационный макет.

Почувствовав подвох, саудиты настояли, чтобы была продемонстрирована инерционная система управления ракет, которая обеспечивает прохождение по баллистической траектории. Кроме того, Минобороны Саудовской Аравии напомнило на озвученных украинской стороной возможностях будущего серийного ОТРК обеспечить диапазон стрельбы от 50 до 300 километров.

До Москвы и Тегерана?

Украинцы отрапортовали, что диапазон доставки баллистической ракеты может быть увеличен до 700 километров и превысить по ТТХ даже российский ОТРК «Искандер». Правда, уточнили, что с этой целью разрабатывается, мол, другая модификация ракеты. Саудиты на это выразили еще большее недоверие, которое усилилось после двух испытаний двигателя твердотопливной ракеты, завершившихся взрывами. Машина управления пуском также вызвала вопросы, после чего в Эр-Рияд был написан доклад о том, что все сроки создания ОТРК по контрактам нарушены.

Однако несмотря на подобные провалы и сомнительные схемы лоббирования перед арабскими заказчиками возможностей украинского оборонпрома, отчетливо видна заинтересованность Вашингтона привлечь инвесторов для войны в регионе. Финансовых средств, выделяемых Госдепом и конгрессом, хватает только на учения, а на войну нужно гораздо больше.

Укроборонпром и КБ «Южное» в этих схемах лишь субподрядчики. К тому же на предприятиях после первого фиаско с саудитами начался простой. Он в конечном итоге может привести и к штрафным санкциям со стороны заказчиков из КСА, которые подозревают, что прогноз украинской стороны о задержке с изготовлением ОТРК на два года может оказаться лишь способом уйти от ответственности. Чиновники украинского ОПК при этом от мысли довести комплекс до ума и серийного производства не отказываются и ведут переговоры в надежде получить деньги, которых не хватает катастрофически.

Они, конечно же, обещают создать ОТРК с характеристиками, превышающими по всем показателям даже российский «Искандер». А также гарантируют, что украинский «Гром» при желании может долететь и до Москвы. Но судя по всему, ракета преодолевает все рубежи российской ПВО в головах производителей не доведенного до ума ОТРК примерно так же, как в мечтах саудитов долетает до Тегерана. Но, говорят, мечтать не вредно.

Владимир Максимов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года