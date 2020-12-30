Вторая молодость старой Marte

Новая итальянская ПКР обрела вчетверо большую дальность

Компания MBDA завершила второй этап испытаний противокорабельной ракеты Marte ER, тестовые пуски проведены на полигоне PISQ (Poligono Interforze del Salto di Quirra) на Сардинии. Они подтвердили предполагаемые тактико-технические характеристики ракеты, что является заключительным этапом на пути ее модернизации перед принятием на вооружение. Семейство Marte – это противокорабельные ракеты, запускаемые с вертолетов, самолетов, кораблей и береговых батарей.

Морская цель – списанный фрегат типа Lupo – была поражена с высокой точностью (почти нулевой ошибкой) после полета ракеты на расстояние около 100 километров. Marte ER за это время выполнила несколько динамических маневров, в том числе длительный полет на сверхмалой высоте (менее двух метров) над морем на очень высокой скорости. Попадание в цель подтвердило предполагаемое поведение снаряда.

Marte ER – третье поколение ракетных систем семейства Marte. Производная от ПКР Marte MK2/S, версия Marte ER отличается применением малогабаритного турбореактивного двигателя вместо твердотопливного маршевого, что значительно увеличивает дальность полета. Marte ER имеет те же интерфейсы и доктрину логистической поддержки, что и Marte MK2/S. Это означает, что для тех носителей, которые уже адаптированы для ракет этого семейства, например тяжелых корабельных вертолетов NH90 и AW101, никаких изменений оборудования не требуется. Противокорабельные ракеты по заказу ВМС Италии разрабатывались фирмой Contraves Italiana, итальянским филиалом швейцарской компании вооружений Oerlikon Contraves, с начала 60-х годов.

Первая версия ракеты – Sea Killer Mark 1, противокорабельная с дальностью полета 10 километров, получила экспортное наименование Nettuno («Нептун») и поступила на вооружение в 1963 году. В 1965-м Contraves Italiana начала работу над улучшенной ракетой Vulcano, которая использовала ту же систему наведения, но оснащалась дополнительным стартовым ракетным ускорителем, обеспечившим большую дальность – 25 километров (16 миль). Ракета потяжелела, стартовый вес вырос до 324 килограммов. Длина ракеты – 4,7 метра, диаметр миделя ракеты – 206 миллиметров, стартового ускорителя – 320 миллиметров. Ракета несет полубронебойную боеголовку массой 70 килограммов.

В 1967 году итальянская компания Sistel (Sistemi Elettronici) была создана как совместное предприятие пяти итальянских компаний, включая Contraves Italiana, а ракетное подразделение Contraves Italina было передано Sistel вместе с ракетами Nettuno и Vulcano. В1969-м Nettuno и Vulcano были переименованы в Sea Killer Mark 1 и 2 соответственно для экспортных заказов, и эти названия постепенно заменили старые, последние версии получили новое наименование – Marte.

Marte в варианте воздушного базирования поступила на вооружение ВМС Италии в 1977 году, ее основными носителями стали корабельные вертолеты Sikorsky SH-3 Sea King, каждый вооружался двумя ракетами Sea Killer Mark 2. В 1983-м была анонсирована новая версия Marte 2, в которой система наведения по лучу была заменена активной радиолокационной ГСН на основе той, что используется в противокорабельной ракете Otomat . Испытания Marte 2 начались в 1984 году, а на вооружение ВМС Италии ракета поступила в 1987-м. Компания MBDA в 90-е годы поглотила всех мелких европейских разработчиков и производителей ракетного вооружения.

В настоящее время ракетная программа Marte ER динамично развивается, процесс полной интеграции Marte ER с самолетами Eurofighter Typhoon находится на завершающем этапе, адаптация ракет к истребителю позволит расширить возможности Eurofighter Typhoon по борьбе с надводными целями.

Ракета Marte ER – глубоко модернизированная по сравнению со своим семейством предыдущего поколения, твердотопливный маршевый ракетный двигатель был заменен на турбореактивный двигатель Williams WJ-24-8G WR, что увеличило дальность действия с 25 до более 100 километров (62 мили). Испытания первой фазы Marte-ER на вертолете NH90, который может нести две ракеты, прошли в июне 2014 года. Более крупная противокорабельная ракета, такая как Exocet, была отклонена в качестве основного вооружения вертолета как физически слишком габаритная и тяжелая. В ноябре 2015-го истребитель Eurofighter Typhoon прошел испытания на соответствие ракетам с неподвижным крылом под названием Marte-ERP, которые не имеют складывающихся стабилизаторов, лишены стартового ускорителя, а также оснащены новой боеголовкой большей массы – до 120 килограммов (265 фунтов). Ракета стартовым весом 315 килограммов вдвое меньше по габаритам, чем другие варианты, такие как Harpoon и RBS-15, при этом обладает той же максимальной дальностью. Истребитель Eurofighter Typhoon может нести до шести Marte-ERP вместо двух-трех более крупных ракет.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года