Лучи смерти все мощнее

На разработки энергетического оружия в США и Китае стоит обратить внимание

В ведущих зарубежных странах наряду с развитием традиционных средств вооруженной борьбы активно ведется разработка оружия на новых физических принципах, в частности энергетического оружия. Оно предназначено для поражения или вывода из строя вооружений, военной и специальной техники путем воздействия на них мощным направленным лазерным излучением.

Американские достижения

В США разрабатываются лазерные боевые системы «ЛаВС» (LaWS – Laser Weapon System) и «ГЕЛИОС» (HELIOS – High-Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance). Они представляют собой мощный полупроводниковый лазер, предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА), противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) и малыми катерами противника. Его достоинствами являются низкая стоимость выстрела, которая сопоставима с ценой топлива, затраченного на производство электроэнергии, быстрая скорость реакции и неограниченный боекомплект. К числу недостатков относятся малая дальность действия (ориентировочно от 1,5 до 3,5 км), атмосферное поглощение, рассеяние и турбулентность, которые не позволяют применять лазеры в любых погодных условиях, и риск сопутствующих повреждений – поражение собственных самолетов, космических аппаратов и экипажей кораблей.

Разработка и применение данного типа вооружений в рамках ВМС обусловлены в первую очередь наличием на надводных кораблях (НК) необходимого источника электроэнергии и достаточного пространства для размещения соответствующего вооружения на борту (прототипы имеют большие массогабаритные показатели).

Разработка лазерных боевых систем в США прошла несколько этапов. С 2009 по 2012 год в ВМС проведена серия наземных и морских испытаний прототипа полупроводникового лазера «ЛаВС» против БЛА. Было объявлено о достижении мощности излучения 30 киловатт. В 2010–2011 годах производились испытания боевого лазера МЛД (MLD – Maritime Laser Demonstration), в ходе которых было осуществлено поражение небольшой лодки. С августа 2014-го по сентябрь 2017-го боевой полупроводниковый лазер «ЛаВС» был установлен на переднем мостике переоборудованного десантного корабля «Понсе» (Ponce) ВМС США и применялся для борьбы с малыми катерами и роями БЛА. После этого система была демонтирована и отправлена на техническое обслуживание и проведение дальнейших испытаний по программе «ГЕЛИОС» в качестве наземного образца.

“ Система управления огнем лазерной установки имеет максимально возможный уровень автоматизации. Оператору остается лишь нажать на кнопку открытия огня, когда цель попадает в зону поражения лазерного луча ”

Последующие работы с системами «ЛаВС» и МЛД проводятся в рамках проекта SSL-TM (Solid-State Lasers – Technology Maturation). В нем принимают участие корпорации «БАЕ Системс» (BAE Systems), «Нортроп Грумман» (Northrop Grumman) и «Райтеон» (Raytheon). В настоящее время осуществлена разработка корабельного лазера мощностью излучения 100–150 киловатт.

В октябре 2015 года Министерство обороны США объявило о заключении контракта с компанией «Нортроп Грумман» на производство нового боевого полупроводникового лазера по проекту SSL-TM. В январе 2018-го было объявлено о его установке на десантный корабль «Портлэнд» (Portland) ВМС США.

Параллельно в 2018 году была начата разработка лазерной боевой системы «ГЕЛИОС» по проекту СНЛВС (SNLWS – Surface Navy Laser Weapon System). В ходе реализации проекта запланировано достижение мощности излучения 60 киловатт с возможностью увеличения до 150 киловатт. Контракт на разработку, производство и поставку двух систем был подписан с компанией «Локхид Мартин». Одну систему планируется установить на эскадренный миноносец типа «Арли Берк» (DDG-51). Вторая предназначена для проведения дальнейших наземных испытаний лазерного оружия. Общая стоимость контракта оценивается в 150 миллионов долларов.

Достигнутый в США технический уровень развития лазерного оружия позволяет эффективно бороться с БЛА и малыми катерами, но недостаточен для борьбы с существующими и перспективными ПКР. Однако на борту корабля возможно размещение нескольких систем лазерного оружия, что обеспечит требуемую суммарную мощность. Финансирование перспективных исследований, в том числе проекта СНЛВС, связанных с созданием лазерных боевых систем, производится в рамках программного элемента 0603925N «Направленная энергия и системы энергетического оружия» (Directed Energy and Electric Weapon System). Он включает три проекта: «Разработка мощного лазера противоракетной обороны» (High Energy Laser Counter ASCM Project – HELCAP), СНЛВС и «Применение лазеров в ВМС» (Lasers for Navy application). В рамках проекта «Разработка мощного лазера противоракетной обороны» проводятся исследования процессов генерации и распространения лазерного излучения, ведется поиск технических решений для повышения мощности излучения, точности наведения на цель и других характеристик лазерных систем.

Проект «Применение лазеров в ВМС» включает в себя развитие способов боевого применения лазерных систем, разработку требований, рекомендаций и ограничений по их распространению и эксплуатации в ВМС с учетом характера выполняемых задач.

В сухопутных войсках США разработан и проходит испытания боевой лазерный комплекс «МЕХЕЛ» (MEHEL – Mobile Expeditionary High Energy Laser). Он предназначен для борьбы с БЛА противника, которые не могут быть уничтожены существующими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Носителем лазерного комплекса является машина огневой поддержки M1131 «Страйкер», состоящая на вооружении армии США. Установка с лазерным излучателем крепится на крыше корпуса на определенном расстоянии от основного боевого модуля.

Различные агрегаты комплекса крепятся как внутри машины, так и на ее поверхности. Так, на лобовой броне у правого борта помещаются несколько прямоугольных кожухов с антенными устройствами. Еще несколько антенн с телескопическими мачтами располагаются на бортах и в кормовой части бронемашины. Также в состав наружного оборудования входят оптико-электронная станция и собственно боевой лазер.

Средства обнаружения и наблюдения предлагается монтировать в корме «Страйкера», тогда как устройство с лазером – непосредственно за отделением управления на крыше корпуса. Внутри бронемашины размещаются средства управления и вспомогательная аппаратура. Контроль за работой лазера и прочих систем осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Электропитание – от штатных источников платформы-носителя. Все этапы подготовки к боевой работе и последующей «стрельбе» проходят при помощи средств дистанционного управления, покидать машину при этом не требуется.

В качестве средств поиска и наведения используются собственная радиолокационная станция (РЛС) и оптико-электронная система. Они обеспечивают круглосуточное всепогодное слежение за воздушной обстановкой. По данным от этих средств осуществляется наведение лазера и сопровождение либо поражение цели. Средства связи обеспечивают прием целеуказания из внешних источников. Полученные данные о цели передаются в систему управления огнем.

Совместно с лазерной боевой системой «МЕХЕЛ» устанавливается комплекс радиоэлектронного подавления каналов управления и передачи данных БЛА, что увеличивает эффективность борьбы с ними.

Первые испытания комплекса прошли в начале 2016 года. Мощность излучения лазерной установки составила около двух киловатт. В ходе них была подтверждена его способность поражать легкие БЛА из пластика с невысокой скоростью полета. После модернизации мощность была увеличена до пяти киловатт. Ожидается, что в ближайшее время мощность достигнет 18 киловатт, что позволит бороться с более крупными БЛА, неуправляемыми ракетами и артиллерийскими снарядами. Для поражения таких целей необходимо сократить время реакции комплекса. Это планируется осуществить за счет улучшения характеристик его РЛС, ОЭС и программного обеспечения.

Китайские лазеры

В Китае завершается разработка собственных лазерных боевых систем «ЛАГ I» (LAG I – Low Altitude Guard I) и «Сайлент Хантер» (Silent Hunter). Лазерная боевая установка «ЛАГ I» является совместной разработкой, выполненной специалистами китайской Академии инженерной физики (Chinese Academy of Physics Engineering) и компании «Джиаштек» (JHTEC – Jiuyuan Hi-Tech Equipment Corporation). В ее основе лежит твердотельный лазер мощностью 10 киловатт. Установка обеспечивает поражение скоростных низколетящих целей на дистанции до двух километров.

Система управления огнем лазерной установки имеет максимально возможный уровень автоматизации. Радиоэлектронная аппаратура установки осуществляет самостоятельное обнаружение, идентификацию и слежение за целью. Оператору остается лишь нажать на кнопку открытия огня, когда цель попадает в зону поражения лазерного луча.

Компактные размеры установки «ЛАГ I» позволяют скрытно устанавливать ее на крышах высотных зданий и размещать их вокруг инфраструктуры защищаемых объектов, около атомных электростанций, промышленных предприятий, аэродромов и военных баз.

Мобильная лазерная боевая система «Сайлент Хантер» предназначена для поражения БЛА и малых пилотируемых летательных аппаратов. Впервые комплекс был продемонстрирован на Международном аэрокосмическом салоне в Китае в 2018 году. Он размещается в кузове грузового автомобиля.

По заявлениям китайских представителей, мощность излучения составляет от 50 до 70 киловатт, максимальная дальность поражения – четыре тысячи метров. Мощности излучения достаточно для прожига стального листа толщиной пять миллиметров на дальности 800 метров, а листа толщиной два миллиметра – на дальности 1000 метров.

Таким образом, в настоящее время технологический задел, созданный в США и Китае, позволяет в ближайшей перспективе приступить к серийному производству лазерных боевых систем. Заявленные результаты дают возможность эффективно применять данные системы для борьбы с малыми БЛА, которые представляют повышенную опасность, так как не могут быть поражены существующими системами ПВО, а их радиоэлектронное подавление не всегда возможно.

Другими достоинствами данного типа вооружения перед традиционными средствами поражения являются отсутствие боекомплекта и низкая стоимость выстрела. Недостатки – малая дальность действия и зависимость от погодных условий.

В период до 2040 года лазерные боевые системы предположительно смогут достичь мощности излучения 500 киловатт, что обеспечит эффективное поражение БЛА всех типов, управляемых ракет, в том числе крылатых, и малых катеров. Одним из перспективных направлений повышения обороноспособности государств является размещение соответствующих систем вооружения в космосе в интересах противоракетной обороны для защиты от межконтинентальных баллистических ракет.

Руслан Полончук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года