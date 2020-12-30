Малых войн с Россией не бывает

Ущербная политика и идеология коллективного Запада как тормоз развития человечества

Разговор в предыдущем номере «ВПК» привел к выводу, что с учетом современного мирового расклада, появления новых мощных держав и возрождения России речь уже нельзя вести даже о биполярном мировом порядке, наиболее реально просматривается многополярный. И перспективы нашей страны невозможно рассматривать вне контекста геополитической ситуации, которая усилиями в первую очередь США становится достаточно непредсказуемой.

В принципе у США и ЕС выбор небольшой. Можно вписаться в создаваемый новый многополярный уклад во имя действительно мира и благополучия всего человечества, выбросив из головы мысль о своей исключительности, напоминающей учение Гитлера о высшей расе. Особенно в этом вопросе «понесло» Обаму, который с трибуны ООН, организации, созданной для решения вопросов мира, равноправия народов, выступая перед представителями более двухсот стран, с желанием выразить почтение и уважение к США заговорил об американской исключительности. Его чернокожие предки-рабы, наверное, в гробах переворачивались.

Складывается впечатление, что в 30-е годы прошлого века фюрер был сдержаннее: он при своих союзниках – японцах и итальянцах не поднимал вопрос об исключительности германской расы, потому что дуче Муссолини и император Японии Хирохито были гораздо более независимы, чем нынешние руководители и страны, входящие в НАТО и ЕС, включая вышедшую из него Великобританию. Остается только посочувствовать народам этих государств, которые менее полноценны, по мнению США, чем американцы.

Вывод – властная элита Америки в лице «глубинного государства» в настоящее время не пойдет на такой вариант.

Мировая гибридная

Империализм, выросший благодаря мировым войнам, пытается осуществить новые, разработанные им стратегии и технологии продления своего существования – гибридную войну и «цветные революции», позволяющие разрушать и порабощать государства, проводить государственные перевороты и сменять неугодные режимы. Стратегию гибридной войны постоянно совершенствуют, стараясь довести ее до уровня мировой, нацеленной в первую очередь против крупных стран и держав, в которых «цветные революции» не проходили или, по их мнению, требуют много времени.

Только в ХХI веке произошло 16 «цветных революций», приведших к государственным переворотам или смене власти в интересах США и Запада.

Но классические войны, в том числе и мировая, при соответствующем раскладе с ядерным вооружением и особенно высокоточным оружием в стратегиях США не исключаются. Силовой компонент в разном варианте планируется использовать на заключительном этапе гибридной войны или «цветной революции». Для этого нужно современное оружие, создаваемое ВПК, приносящее им и в мирное время колоссальную прибыль.

Гонка на выживание

В настоящее время для поддержки своей экономики США нужна очередная гонка вооружений, отсюда отказы и выход из ряда международных соглашений, развязывание локальных войн, особенно в регионах с большими запасами природных ресурсов. Здесь цель двоякая – сбить с темпа развития конкурентов и создать проблемы с обеспечением энергоресурсами и ценообразованием на них.

Военно-промышленный комплекс (ВПК), созданный в годы Второй мировой войны, холодной войны, многочисленных локальных войн в период однополярного МП приносит элите и ТНК большую прибыль, одновременно вооружает США и страны, входящие в альянс по натовским стандартам, обеспечивает вооружением другие страны, не входящие в блок.

“ Почему сейчас США и ЕС заговорили о российской угрозе, ее агрессивности и необходимости ведения внешней политики с позиции силы? Потому что Россия уже не позволяет обращаться с собой как с побежденной страной и колонией ”

ВПК обеспечивает работой граждан США, тем или иным способом связанных с производством техники, вооружения, начиная от научных разработок, добычи сырья и всестороннего обеспечения производственного процесса. А это десятки миллионов человек.

ВПК практически невозможно остановить из-за потери прибыли транснациональными и государственными компаниями, властью и из-за появления дополнительно миллионов безработных, которых и так чрезвычайно много по причине экономического кризиса, характерного для капиталистической системы.

Любой президент США, который попытается затормозить машину ВПК, не говоря уже о ее остановке, будет уничтожен. Политика Дональда Трампа направить работу экономики не в интересах ТНК, а в интересах государства и благосостояния всего народа была сорвана стараниями «глубинного государства» и демократов, она провалилась, хотя он выразил только сомнение в необходимости НАТО и выступил за сокращение количества локальных войн.

В пору задать вопрос: кто правит США? Вполне уместно привести высказывание известного американского социолога XX века Роберта Мертона: «Наш неожиданный и мощный технологический прорыв сделал нас слугами нашего собственного оружия. Оно теперь диктует нам, что мы должны делать. Оно загоняет нас в угол. Оно обеспечивает нашу жизнь, оно поддерживает нашу экономику, оно придает уверенность нашим политикам, оно продает наши СМИ. Одним словом, оно руководит нами. Но если оно будет и дальше править нами, мы, бесспорно, умрем под его руководством».

Как это созвучно с высказыванием немецкого генерала Вальтера Неринга о цене побед в России в Великой Отечественной войне, блицкриге и выходе к Москве: «Эдак мы напобеждаемся до собственной гибели».

Империализм достиг своей вершины в начале ХХ века, и он должен был смениться новым мирохозяйственным укладом. Но его спасли две мировые войны, социалистическая революция с новым укладом, затем холодная война и разграбление СССР и России.

Надо признать, что холодная война, как предтеча войны гибридной, для спасения капитализма значит не меньше двух классических мировых войн. Она скорее всего оказалась даже весомее и выгоднее, особенно с учетом того, что СССР распался.

Не надо было США, Западной Европе тратить миллиарды долларов на вооружение, ведение войны, потерю десятков миллионов самых молодых и активных создателей всевозможной продукции и других благ человечества. Для них наступила пора мирного разграбления Советского Союза, стран социалистического лагеря и их богатств в результате финансовых афер типа нашей шоковой терапии экономики, перекачивания сотен миллиардов долларов и так, по мнению финансистов, в течение 25 лет. Да и сейчас эта лавочка до конца должным образом не закрыта, а жаль.

Надо помнить, что кроме СССР, была еще социалистическая система с далеко не бедным потенциалом, который ушел в США и на Запад, для выживания капиталистического уклада хозяйственного развития.

Вспомните хотя бы ГДР – этот развитой подарок социализма для ФРГ и вообще десятки миллионов подготовленной дешевой рабочей силы бывших стран социализма.

В качестве главного итога по высказанному вопросу как профессиональный военный хочу сказать следующее. Существует многократно озвученная истина, ставшая классикой: война есть продолжение политики, а политика – концентрированное выражение экономики. Возникает вопрос: а способны ли слабые в экономическом плане страны воевать? Могут, но заканчивают их, как правило, в статусе побежденных. Чего им в этом случае не хватает до победы: политики или экономики? Это размышление уже не только для меня.

Вероятность мировой войны

Оружия накоплено много, особенно в США, где количество только стрелкового в частном владении приближается к численности взрослого населения. Если следовать театральной классике, ружье, висящее на стене, должно в последнем акте выстрелить.

Вероятна ли мировая война в каких-либо вариантах? Вполне, и если тешить себя пацифистскими иллюзиями, можно потерять страну как цивилизацию и этнос.

Войны выигрывает тот, кто к ним готовится, а в период уже начавшейся мировой гибридной к ней необходимо не готовиться, а делать все возможное и невозможное, чтобы не оказаться проигравшей стороной. Очень трудно сохранить мир, пока у США существует возможность заработать на войне. Гибридная война уже давно идет в виде различных составляющих. Она довольно хорошо описана в трудах многих экспертов и охватила все сферы существования человека: землю, воду, воздух, космос и киберпространство.

Человечество совершенствует все средства, надеясь получить преимущество в результатах войны, не останавливаясь перед совершенствованием оружия массового уничтожения. И если превосходство какой-то из сторон будет достигнуто, оно его применит, когда накопит для гарантированного уровня. В этом не надо сомневаться.

Пожалуй, это первый вывод, который должны сделать руководители конфликтующих государств, мировых и региональных структур, отвечающих за вопросы мира и безопасности, – до СБ ООН включительно. Примеры есть – Хиросима, Нагасаки и планирование нанесения ядерных ударов США по СССР до его появления у нас, причем в качестве целей были города-миллионники. Планы постоянно уточнялись в связи с увеличением количества атомных бомб. Но мы успели создать свое оружие. «Если бы мы опоздали на один-полтора года с атомной бомбой, то, наверное, испробовали бы ее на себе», – сказал Иосиф Сталин при награждении отца советской бомбы Игоря Курчатова. Сталин в то время еще не знал о плане «Дропшот», утвержденном КНШ США 19 декабря 1949-го. А ведь всего за четыре года до этого мы были союзниками в мировой войне. Бомбу РДС-1, взорванную 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне, на Западе в честь Сталина американцы прозвали «ДЖО-1».

Вывод второй. США и Запад имеют хорошо отлаженную за 70 лет военно-политическую структуру (НАТО), регулярно проводящую различные оперативно-стратегические учения, а с учетом того, что вооруженные силы ОДКБ недавно образованы, вопросы слаживания органов управления являются для нас важнейшими. Кстати, на содержание 30 своих членов и проводимые учения НАТО тратит ежегодно 70 процентов всех военных расходов мира.

Вывод третий. США близки к разрушению послевоенной системы международной безопасности, образованной в результате Второй мировой войны, и откровенно ее игнорируют, ставя свои решения и документы выше мировых, присваивая себе права судьи и наказания, по их мнению, виновных на уровне своих национальных законов, часто игнорируя решения СБ ООН.

И свой карманный блок НАТО, трансформируя его после холодной войны в гибридную структуру, направило на заимствование у других организаций, прежде всего ООН и ОБСЕ, права применять силу за пределами своих уставных границ, практически в любой точке мира под легендой борьбы с международным терроризмом.

Вывод четвертый. Значительно изменилась роль ЕС в вопросе мира и безопасности, фактически превратившегося в вассала США, терпящего унижение как полноценного субъекта международного права и проводящего экономическую политику в ущерб национальным интересам.

О российской угрозе

Почему сейчас США и ЕС заговорили о российской угрозе, ее агрессивности и необходимости ведения внешней политики с позиции силы? Если очень коротко, потому что Россия уже не позволяет обращаться с собой как с побежденной страной и колонией.

США и Запад начали эти обвинения после выступления президента России Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене на международной конференции по вопросам политики безопасности и его заявления о том, что Россия будет проводить внешнюю политику согласно национальным интересам, как самостоятельная и независимая держава и все действия, переговоры со всеми осуществлять только на равноправной основе.

Для США и Евросоюза это был шок. Миру после развала СССР был навязан однополярный мировой порядок при гегемонии США, поддержанный ЕС, определены страны, входящие в золотой миллиард. Доллар укрепился как мировая валюта. Прикормленные эксперты стали выпускать труды, в которых утверждали, что мир достиг пика в своем развитии, а Россия со своими несметными природными богатствами – приз победителю в холодной войне и кормушка для США и Запада.

США, НАТО в ответ начали наращивать группировки войск у границ с Россией, осуществлять оперативное оборудование территории, они провели нарезку серых зон как театров гибридных войн, то есть все шло к возможному силовому давлению и конфликту с РФ, а заявление Путина назвали угрозой национальным интересам США и ЕС.

Но против России малых войн не бывает. Мировая война легко может перерасти в ядерную со всеми вытекающими последствиями для ее участников. И это сдерживает развязывание военных действий против РФ, обладающей серьезными СЯС, применение которых означает получение противником неприемлемого ущерба.

Но США стремятся к мировому господству. Россия – реальный соперник, сама не претендующая на мировое господство, но и не позволяющая Америке это сделать. Поэтому она названа врагом, каким была в подобных ситуациях для желающих поруководить миром Наполеона и Гитлера.

Исходя из невозможности победы в классической войне и опыта борьбы с Советским Союзом США, по мнению члена-корреспондента Академии военных наук Александра Бартоша, разработали стратегию мировой гибридной войны, представляющую собой многомерный межцивилизационный военный конфликт, в ходе которого стороны прибегают как к целенаправленному адаптивному применению военно-силовых способов борьбы, так и к экономическому удушению противника, использованию подрывных информационных и кибертехнологий. Цель – не допустить усиления России, создание вокруг ее границ нестабильности, серых зон, проведения «цветных революций» и недопущение усиления влияния РФ на постсоветском пространстве.

Для обоснования своих действий против России и создания положительного имиджа в глазах мировой общественности для оправдания силовых действий США разработана и используется идеология – русофобия, которая базируется на абстрактной агрессивности, угрозе демократии, атлантическим и западным ценностям со стороны РФ. Все делается для того, чтобы втянуть Россию в любой конфликт, подтверждающий ее агрессивность, и подорвать наш имидж в глазах мировой общественности.

Имперский хозяйственный уклад давно изжил себя и неспособен существовать без войн и неоколоний, в виде зависимых в политическом и экономическом отношении стран. С каждым годом это становится очевиднее на фоне впечатляющих успехов хозяйственного уклада Китая, Индии, других стран Юго-Восточной Азии.

США, имея порядка 600 различных военных баз и объектов за пределами страны и десятки биологических лабораторий, готовы на все, в том числе и на любые преступления против человечества для сохранения однополярного мира. Войска США, НАТО и Евросоюза стоят у российских границ. Военный бюджет США на 2021 год составляет 740 миллиардов долларов, в том числе 70 миллиардов на содержание военных баз в 70 странах мира. Кто кому угрожает при таких военных расходах, очевидно всем, даже далеким от военного дела людям.

Говорю о США, потому что ни одна европейская страна без исключения неспособна проводить самостоятельную внешнюю политику, особенно в отношении России. Вклад Европы в международную безопасность будет реально значимым, если она станет поддерживать дружеские отношения с Россией и не тратить деньги по приказу США на наращивание вооружений из-за какой-то мнимой угрозы со стороны России.

Плебейско-лакейская психология захлестнула Европу. И ведь это страны, которые говорят о каких-то ценностях, правах человека, сами представляя собой, особенно во внешнеполитическом отношении, жалкое зрелище.

Система в виде однополярного миропорядка, за которую борются США и подавленные ими ЕС и обеспечивающий ее альянс НАТО, изжила себя – и это она сама доказала за два десятка лет после холодной войны.

Она порочна и опасна, потому что готова на все, вплоть до применения любого оружия, в том числе и биологического, в будущих вариантах гораздо более опасного, чем нынешняя пандемия коронавируса.

Американцы, по выражению Леонида Ивашова, сегодня решают еще одну важную для них задачу – это разрушение системы послевоенной международно-правовой безопасности. Фактически США превратились в международного террориста в вопросе политики применения военной силы, размахивающего направо и налево постоянно изобретаемыми санкциями. Не признающие никаких международных правил и законов, применяя силу по надуманным предлогам.

Запуганное человечество превращают в послушное стадо, погоняемое и используемое в интересах одного государства, разжиревшего на мировых и нескончаемых локальных войнах, создавшего и использующего ВПК как направление экономики. Вся нынешняя система американо-западного хозяйствования и управления ей превратилась в тормоз развития человечества, которому первыми начали противодействовать Китай, Индия и разделяющая их взгляды и способы новая Россия.

Леонтий Шевцов, генерал-полковник, вице-президент Клуба военачальников Российской Федерации

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года