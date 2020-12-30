Войти
Известия.ru

СМИ узнали о разработке в Японии ракеты дальностью 2 тыс. км

438
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Боевую ракету дальностью 2000 км, которая будет способна менять траекторию во время полета, разрабатывают вооруженные силы Японии. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает газета Sankei.

По информации издания, ракета, в частности, будет способна поражать цели на территории Северной Кореи и на значительной части Китая.

Предполагается, что она будет разработана в нескольких вариантах для запуска с суши, корабля и с самолета.

Ранее правительство Японии уже приняло решение модернизировать уже имеющиеся в войсках ракеты класса «земля – корабль», увеличив их дальность с нынешних 200 до 900 и затем до 1,5 тыс. км.

Токио также намерен закупить в Норвегии крылатые ракеты дальностью 500 км для оснащения новейших многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-35, которые уже поступают в ВВС и вскоре станут их основной ударной силой.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что власти Японии отказались выделять в 2021 году средства на оснащение своих истребителей F-15 новыми американскими ракетами.

21 июня стало известно о планах Японии полностью аннулировать план развертывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore из-за их высокой стоимости, технических проблем и небыстрых сроков развертывания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Норвегия
США
Япония
Продукция
F-15
F-35
Иджис
Похожие новости
08.09.2020
Минобороны Японии рассчитывает приобрести КР KEPD-350E к марту 2022 года
15.04.2019
Эксперт: Россия и Китай заплатят любую цену за пропавший японский F-35
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
27.01.2014
От сил самообороны к вооруженным силам
08.11.2013
«Локхид» уверен в победе в тендере ВВС Южной Кореи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.12 11:01
  • 5
Замсекретаря СНБО хочет массово вооружить украинцев: стрелковое оружие будут хранить дома (УНІАН, Украина)
  • 30.12 10:47
  • 326
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 30.12 10:45
  • 1
"Самое уродливое": чем новое российское судно так не понравилось Западу
  • 30.12 10:34
  • 1
Polskie Radio (Польша): началась новая космическая гонка. Космос для Кремля — это ключевое пространство войн будущего
  • 30.12 10:05
  • 11
"Чрезмерные траты": Байден заберет деньги у ядерных сил страны
  • 30.12 09:18
  • 1
Новые коллиматорные прицелы получили на вооружение мотострелковые подразделения в Брянской области
  • 30.12 09:01
  • 1
Невостребованные ядерные закрома Родины
  • 30.12 08:15
  • 1
"Держим в секрете": японцы хотят запускать деревянные спутники
  • 30.12 07:57
  • 7
Первый серийный Су-57 передадут в войска до конца года
  • 30.12 07:55
  • 2
Финансирование научных программ Роскосмоса выросло до 14-15 млрд рублей в год
  • 30.12 06:27
  • 1
Военно-морской флот получил головной корвет "Гремящий"
  • 29.12 22:39
  • 18
Генконструктор поставил под сомнение экономическую целесообразность многоразовой "Ангары"
  • 29.12 21:06
  • 1
Александр Фомин объяснил, зачем России морской объект в Африке
  • 29.12 20:08
  • 212
Огонь с моря: в России испытали новый плавающий танк
  • 29.12 18:04
  • 23
Есть ли в России современное гидроакустическое вооружение? Часть 7