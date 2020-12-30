СМИ узнали о разработке в Японии ракеты дальностью 2 тыс. км

Боевую ракету дальностью 2000 км, которая будет способна менять траекторию во время полета, разрабатывают вооруженные силы Японии. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщает газета Sankei.

По информации издания, ракета, в частности, будет способна поражать цели на территории Северной Кореи и на значительной части Китая.

Предполагается, что она будет разработана в нескольких вариантах для запуска с суши, корабля и с самолета.

Ранее правительство Японии уже приняло решение модернизировать уже имеющиеся в войсках ракеты класса «земля – корабль», увеличив их дальность с нынешних 200 до 900 и затем до 1,5 тыс. км.

Токио также намерен закупить в Норвегии крылатые ракеты дальностью 500 км для оснащения новейших многоцелевых боевых самолетов пятого поколения F-35, которые уже поступают в ВВС и вскоре станут их основной ударной силой.

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что власти Японии отказались выделять в 2021 году средства на оснащение своих истребителей F-15 новыми американскими ракетами.

21 июня стало известно о планах Японии полностью аннулировать план развертывания комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore из-за их высокой стоимости, технических проблем и небыстрых сроков развертывания.