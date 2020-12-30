По законам гибридно-военного времени

Чем ответим на американские выпады

Совсем недавно глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что в настоящее время страна переживает период соперничества великих держав, но не период конфликта. По его словам, основная цель состоит в том, чтобы сохранить подобное положение дел, при этом эффективно конкурируя с российским и китайским влиянием.

В унисон с генералом госсекретарь США Майк Помпео 19 декабря в интервью американскому журналисту сказал следующее: «Меня все время спрашивают, кто наш враг. И ответ таков: есть много тех, кто хочет подорвать наш образ жизни, нашу республику, основные демократические принципы. Россия определенно входит в этот список».

То есть соперничество соперничеством, но по сути американцы воспринимают нашу страну как вражескую. Сегодня осознание фактора военной силы России является важнейшей причиной, подталкивающей наших противников к поиску обходных путей сокрушения нашего государства, что делается с опорой на гибридную войну, которая стала ныне основным инструментом дестабилизации и развала нашей страны.

“ Несоблюдение любых законов в условиях ведущейся гибридной войны должно рассматриваться, как и в военное время, в качестве пособничества врагу с соответствующей законной ответственностью ”

В политике конкуренция представляет собой борьбу государств и их коалиций за доминирование в глобальном или региональном масштабе. В современной операционной среде конкуренция в экономической, информационной, кибернетической и военной областях носит управляемый характер и осуществляется путем проведения операций гибридной войны и применения технологий «цветных революций» на территории государства-противника и смежных территориях, объединяемых понятием «серая зона» – театр гибридной войны. Победа в этом виде конкуренции достигается путем дестабилизации государства – жертвы агрессии посредством целенаправленного воздействия на административно-политическую, финансово-экономическую и культурно-мировоззренческую сферы с целью добиться смены правящих элит и навязать выгодную победителю линию поведения во внутренней и внешней политике. Это воздействие видно невооруженным глазом, и понятно, что нам необходимо найти ему адекватный ответ.

Представляется, что в условиях имеющейся «неочевидной» агрессии необходимо открытое заявление авторитетных инстанций России о ведущейся против нашей страны гибридной войне. Такой шаг позволит мобилизовать и консолидировать российское общество для противостояния и противодействия далеко идущим замыслам враждебных действий инициаторов такой войны. Разумеется, консолидация больших коллективов, тем более всей страны потребует разработки конкретных планов по безусловному выполнению уже принятых национальных проектов и, вероятно, их корректировку. Как представляется, при этом крайне важно синхронизировать действия в соответствии с законодательством всех государственных и региональных бюджетных и частных структур, особенно крупных, в интересах существенного повышения качества, обеспечения планомерности и своевременности выполнения принятых обязательств.

Вполне очевидно, что несоблюдение любых уже действующих правовых законов без каких-либо исключений в условиях ведущейся гибридной войны должно рассматриваться, как и в военное время, в качестве пособничества врагу с соответствующей законной ответственностью. Это же должно относиться и к оценкам противоправной деятельности той части так называемой внутренней оппозиции, на активизацию и антиправительственные выступления которой откровенно рассчитывают за океаном.

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Угрожающая реальность военно-политических шагов Вашингтона и его союзников по НАТО, направленных на сохранение однополярной системы мироустройства при абсолютном превосходстве в обычных вооружениях предопределяет требование высочайшей бдительности и проведения по планам высшего руководства России мер активного противостояния и противодействия всеми органами и структурами государственной власти.

Важно понять, что вполне реальной является возможность перехода гибридной войны в горячую фазу и втягивания России в локальный вооруженный конфликт с использованием созданного вокруг нас санитарного кордона. Главная задача – принять меры по защите пространства наших жизненно важных интересов, прежде всего на территориях соседей, многие из которых сегодня превращены в театры гибридной войны против России. Необходимо выработать стратегию долгосрочного противоборства на каждом направлении, искать сильного союзника-партнера, готового внести существенный вклад в реализацию долговременной стратегии совместной конкурентной борьбы.

В этих условиях важное место должно быть отведено поддержанию на должном уровне, совершенствованию и наращиванию разведывательного потенциала, его добывающей и аналитической структур, способных проводить системную работу по упреждению действий противника, своевременному вскрытию нетрадиционных угроз и подготовке оперативных рекомендаций по их нейтрализации. Потенциал сил и средств контрразведки, специальные информационные структуры, отлаженный механизм военно-гражданского взаимодействия и средств территориальной обороны должны быть способны гарантированно обеспечивать внутреннюю безопасность всей страны.

Несомненно, требует переосмысления вся система подготовки кадров, способных успешно и эффективно решать комплексные вопросы противоборства в так называемых серых зонах. Это должны быть высокообразованные, эрудированные и хорошо мотивированные дипломаты, политики и военные, которым придется иметь дело с разветвленным и сложным спектром попыток вмешательства в различные сферы международной и общественной жизни. Особое внимание должно уделяться патриотическому воспитанию молодежи. В учебные программы вузов целесообразно включить курс «Гибридная война».

Вероятно, потребуется и продуманная, взвешенная, но радикальная перестройка государственных институтов для совершенствования их возможностей активно противостоять гибридной агрессии, откуда бы она ни исходила, умело и эффективно использовать в пользу России происходящие в мире изменения. По-видимому, целесообразно рассмотреть вопрос создания межведомственной структуры, способной возглавить и координировать работу различных министерств и ведомств по противодействию гибридной войне и «цветной революции». Исследования гибридной войны должны быть продолжены под эгидой Академии военных наук как руководителя и интегратора проводимых работ.

Осознание апологетами гибридных войн адекватного восприятия руководством России и народом исходящих от США и их некоторых союзников вызовов и угроз, реализация активных мер постоянного противостояния и противодействия, без сомнения, будут оказывать отрезвляющее влияние на горячие головы гибридных воителей.

Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года