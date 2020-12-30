Обобщенный опыт БЛА

В конце сентября 2020 года резко обострился давний замороженный конфликт в Закавказье вокруг статуса Нагорного Карабаха – международно признанной территории Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне. Одной из главных особенностей карабахской войны 2020 года стало массированное применение азербайджанской стороной беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различных типов израильской и турецкой разработки.

Именно беспилотники стали главной угрозой для армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Азербайджанские беспилотные средства при отсутствии у противоборствующей стороны современных средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также соответствующей подготовки личного состава с высокой эффективностью обеспечивали непосредственную авиационную поддержку военной операции, заменив собой боевые и разведывательные самолеты.

Несмотря на крайнюю актуальность опыта применения БЛА различных типов в Нагорном Карабахе, каких-либо попыток его обобщения до недавнего времени предпринято не было. Первой аналитической работой, в которой данный опыт был изучен и проанализирован, стала книга «Боевое применение беспилотных аппаратов в Нагорном Карабахе», выпущенная компанией «Статус» в декабре 2020 года. Книга объемом 124 страницы издана в формате 165х235 миллиметров и хорошо иллюстрирована (более ста фотографий, схем и диаграмм).

Книга состоит из введения, пяти глав и заключения. В первой главе проанализирован импорт вооружений Арменией и Азербайджаном в 2011–2019 годах. Во второй главе рассмотрены беспилотные технологии, имевшиеся на вооружении Азербайджана, и проанализированы основные причины, способствовавшие их развитию, в том числе реформирование национального ОПК, а также успешное военно-техническое сотрудничество Азербайджана с Израилем и Турцией в области БЛА. Третья глава посвящена беспилотным технологиям, имевшимся на вооружении Армении. В четвертой главе проанализировано боевое применение БЛА в Нагорном Карабахе до и после 27 сентября 2020 года, а итоги этого применения изложены в главе пять. В заключении представлены основные выводы, которые могли бы помочь в понимании современного состояния некоторых видов беспилотной авиационной техники, а также тенденций ее развития в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Авторы книги попытались ответить на целый ряд вопросов, связанных с боевым применением БЛА азербайджанской и армянской сторонами. Дан, в частности, ответ на закономерный вопрос: каким образом азербайджанским военным, не имевшим до этого никакого опыта массированного применения БЛА в составе разведывательно-ударного контура по различным тактическим сценариям, не проводившим до этого никаких масштабных войсковых учений для отработки подобных операций с участием беспилотников, удалось обеспечить массированное и высокоэффективное боевое применение беспилотников различных типов?

Нагорно-карабахская война 2020 года наглядно продемонстрировала некоторые современные тенденции в развитии барражирующих боеприпасов, разведывательных и разведывательно-ударных БЛА, тактики их одиночного и группового применения, интеграции с другими вооружениями. Знание этих тенденций весьма актуально, поскольку сегодняшние исследования различных концепций боевого применения роя БЛА, а также совершенствование и внедрение роевых алгоритмов могут сделать беспилотные аппараты одним из самых востребованных средств вооруженной борьбы в ближайшей перспективе.

В Нагорном Карабахе оказывавшая военную помощь Азербайджану Турция наглядно продемонстрировала всему миру высокоэффективную интеграцию ударных и разведывательно-ударных беспилотных аппаратов собственной и израильской разработки в концепцию ведения войны нового поколения. В НКР фактически была продемонстрирована «дронизация» боевых действий в региональном конфликте. Причем в этих действиях успешно применялись не дорогостоящие тяжелые ударные БЛА, а сравнительно дешевые беспилотные аппараты и барражирующие боеприпасы.

Как подчеркивается в книге, результаты боевого применения израильских и турецких БЛА в Нагорном Карабахе сделали этим аппаратам великолепную

рекламу на мировом рынке вооружений. Если Израиль и до этого момента являлся одним из мировых лидеров на рынке беспилотных аппаратов, то для производителей турецких БЛА сегодня открываются хорошие возможности для укрепления своих позиций на этом рынке.

Вполне очевидно, что как турецкие, так и израильские компании – разработчики БЛА и вооружений получили большой массив данных по реальному применению своих беспилотных аппаратов и авиационных средств поражения в Нагорном Карабахе. Эта информация позволит кардинальным образом усовершенствовать как сами аппараты, так и номенклатуру применяемых авиационных вооружений, существенным образом повысив их конкурентоспособность. А это, надо полагать, создаст дополнительные трудности российским разработчикам беспилотных аппаратов в их продвижении на различные сегменты мирового рынка вооружений.

Результаты боевого применения беспилотных аппаратов в шестинедельной войне в Нагорном Карабахе поставили много вопросов, в том числе и для соответствующих структур Министерства обороны РФ. Ответы на эти вопросы необходимо сформулировать как можно скорее, конвертируя полученные выводы в правильные направления дальнейшего развития боевых беспилотных летательных аппаратов в России.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 50 (863) за 29 декабря 2020 года