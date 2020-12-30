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Российский космонавт раскрыл меню новогоднего стола на МКС

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Источник изображения: Фото: @kudsverchkov

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков записал видео для Instagram, в котором раскрыл меню новогоднего стола на Международной космической станции (МКС).

«Стол будет самым обычным, но все же нам удастся внести нотку праздника в меню — мы сделаем бутерброды с икрой», — сказал он.

Кудь-Сверчков также добавил, что планирует позвать американских коллег на новогодний ужин.

В ноябре заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем Александр Агуреев сообщил, что космонавтам, находящимся на борту МКС, традиционно отправили баночки с черной икрой. Теперь экипаж сможет украсить ею новогодний стол, несмотря на перенос запуска грузового корабля «Прогресс» на 2021 год.

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Страны
Россия
США
Проекты
Медицина
МКС
Прогресс ТГК
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