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Непростая обстановка в Сирии вносит коррективы в работу военной полиции РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские военные прекратили сопровождение автотранспорта на участке трассы М4 в Сирии в связи с обострением обстановки.

«В связи с эскалацией обстановки прекращено сопровождение российской военной полицией гражданского автотранспорта на участке трассы М4 Телль-Тамер - Айн-Иса. Оно будет возобновлено по мере урегулирования ситуации», - сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Сытник Вячеслав. 

По его информации, в районе города Айн-Иса провинции Ракка «подразделения российской военной полиции в интересах содействия стабилизации обстановки выполняют задачи на наблюдательных постах совместно с сирийскими военнослужащими». 

Сытник также проинформировал, что за сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещено в РФ), из них в провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Идлиб - 14 обстрелов, в провинции Латакия - пять обстрелов.

Ранее Сытник сообщил, что российские военные зафиксировали в сентябре-ноябре свыше 2,5 тыс. обстрелов в Идлибской зоне деэскалации со стороны подконтрольной Турции территории, погибли 22 сирийских военных.

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Страны
Россия
Сирия
Турция
Компании
ВПВС РФ
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