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Главред (Украина): почему Украине необходима всеобщая мобилизация

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Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине
Открытие военных учений Rapid Trident-2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Журналист Аркадий Бабченко заявляет, что Украина обязательно построит свой Цахал или Кайтселиит, при одном взгляде на который желание попробовать его на прочность отпадет. Он также не понимает, что не так с решением Зеленского с всеобщей мобилизацией Украины? Или за Украину вместо украинцев должен воевать кто-то другой?

Я вот никак не пойму - а что не так со всеобщей мобилизацией? Ну, да, если Россия вдруг решит завоевать всю Украину - придется проводить всеобщую мобилизацию. Или у кого-то есть какие-то другие варианты? Или за Украину вместо украинцев должен воевать кто-то другой? Кто? Бельгийцы? Испанцы? Евреи? Кто?

Израиль всеобщая мобилизация на случай новой войны не парит, он так вообще все семьдесят лет живет, и мужчины и женщины, и юноши и девушки, Швейцарию не парит - и только в воюющей Украине вдруг волна неприятия поднялась.

Замсекретаря СНБО Сергей Кривонос говорит, что это невозможно и население не обучено. Но в четырнадцатом оно тоже было не обучено. Набирали, обучали, отстояли. Шесть волн мобилизации прошло. И никакого другого рецепта на случай полномасштабного вторжения не существует. Вот нету его. Не способна маленькая профессиональная армия остановить вторжение. Её задача - сдержать первый прорыв, замедлить первую волну наступления - и дать время как раз на развертывание этой самой мобилизации, обучение, боевое слаживание.

И никак по-другому не будет и не может быть.

То, что главнокомандующий слабо себе представляет схему действий, никак не отменяет неизбежности её применения в реальности.

Опять же, Кривонос говорит, что нет работы с населением, нет обучения, нет мотивации.

Вот это - одна из моих претензий к Петру Порошенко. Неуделение достаточного внимания институту резервистов - на мой взгляд, это просчет. В ситуации, когда над страной с трех сторон нависает поехавший головой оркостан - это, по-моему, не верное решение. Которое лежит в сфере обороны, а, значит, в сфере компетенции и ответсвенности президента.

Израильский вариант наиболее полно гарантирует суверенитет и независимость Украины. Ездить, изучать, перенимать, внедрять. Переведение страны на рельсы военной жизни. Всеобщая воинская обязанность. Обязанность хранения оружия дома. Резерв и каждые год-два призыв на неделю-другую для поддержания навыков. Территориальная оборона, обучение населения владению оружием и культура обращения с оружием и его хранением.

Но Порошенко решил оградить страну от войны, не впускать её в жизнь каждого гражданина, каждой семьи. По-моему, у него это получилось. И, по-моему, это ошибочная стратегия.

И вот, оказывается, через семь лет, когда президент гипотетически говорит, что в случае биг-барабума воевать придется всем, это вызывает волну негодования и на поверхность всплывает тот факт, что страна не готова, не способна и не может.

Стратегия "ты ничего не понимаешь", "мы не такие", "не надо нас учить" и "мы и так лучше всех на свете" один раз уже привела страну к катастрофе, немцы тогда пытались воевать за Украину, но потом сказали "да нам-то нафиг это надо, нехай сын Петлюры воююет", плюнули и ушли. Мне кажется, из этой ситуации неплохо бы сделать выводы. Вот нету ни у какого Поля де Бенуа из Брюгге желания воевать за Кропивницький, если за него не будут воевать сами жители Кропивницького.

Никакое НАТО в этом случае не спасет.

Либо в обществе формула "в случае чего мы все как один берем оружие в руки идем защищать свободу и независимость своей Родины" становится железобетонной аксиомой по умолчанию в настройках - либо ничего не будет. И можно опять сливать воду.

И это неизбежно произойдет. Это очень хорошо, что в обществе происходит сейчас эта дискуссия. Потому что даже и она маленькими шажочками, по чуть-чуть, но подталкивает к осознанию необходимого.

Украина обязательно построит свой Цахал (Армия обороны Израиля - ред.) или Кайтселиит (добровольческое военизированное формирование в Эстонии - ред.). При одном взгляде на который желание попробовать его на прочность отпадет. У неё просто нет другого выхода.


Аркадий Бабченко

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