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Российская газета

Члены семей погибших военных могут получить новые права

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Источник изображения: Александр Демьянчук/ТАСС

Российские законодатели собираются устранить явную несправедливость в отношении близких родственников погибших в бою военных. Для этого правительство внесло в Госдуму документ, который в случае его принятия наделит членов семей павших солдат и офицеров правами, которыми сейчас пользуются родные ветеранов боевых действий.

В пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что он подготовлен "в целях распространения социальных гарантий, предусмотренных для членов семей погибших ветеранов боевых действий, на членов семей военнослужащих, погибших (умерших) в ходе ведения боевых действий (выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни".

Логика такого предложения совершенно очевидна. Напомним, что по действующей ныне практике участвовавшие в боях военнослужащие имеют ряд социальных льгот. Они перечислены в 16-й статье Закона "О ветеранах". Формальным основанием для наделения их такими правами является наличие удостоверения ветерана боевых действий.

Если человек погиб на войне, уже обладая подобным статусом и таким документом, проблем с передачей родным военнослужащего его прав на получение льгот не возникает. Как и положено по закону, вдове военного или, скажем, его детям в военкомате оформят удостоверение члена семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий. Надо только предъявить в комиссариате соответствующий документ мужа или отца.

Но как быть, когда участие военного в боях при его жизни не было подтверждено ветеранской "корочкой", а оформлять ее на погибшего никто не собирается? Как вдове служивого и его детям добиться права на предусмотренные законом льготы? А их более десятка, и касаются они различных областей жизни - от пенсионного и жилищного обеспечения до оплаты коммунальных услуг и предоставления медицинской помощи.

Вот тут-то и начинаются проблемы. Ведь, как указано в пояснительной записке к законопроекту, "в настоящее время порядок выдачи удостоверений членам семей погибших военнослужащих не определен". В связи с чем для оформления соответствующего удостоверения они вынуждены обращаться в судебные органы с целью защиты своих прав.

В судах же ссылаются на статью 28 Закона "О ветеранах". Там прямо говорится, что реализация мер социальной поддержки членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий осуществляется при предъявлении ими удостоверения единого образца, установленного для данной категории ветеранов.

Получается замкнутый круг. Человек погиб в бою, но посмертно наделить его ветеранским статусом нельзя. А без этого статуса, подтвержденного соответствующим удостоверением, родственники погибшего военного не получат предусмотренных законом льгот.

Если погибший на войне не является ветераном боевых действий, его семье льгот не предоставляют

Вот почему, как считают авторы законодательной инициативы, и должны заработать новые поправки в Закон "О ветеранах". В разработанном ими документе предлагается отнести к ветеранам боевых действий погибших (умерших) и не получивших при жизни удостоверение единого образца. И, тем самым, предоставить членам их семей право на получение социальных гарантий, которые сейчас действуют в отношении близких родственников погибших ветеранов боевых действий.


Юрий Гаврилов

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