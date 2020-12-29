Как будет развиваться в 2021 году российская ядерная триада

Высокий темп перевооружения Российской армии на новую и перспективную боевую технику должен сохраниться в 2021-м и в последующие годы. Эта задачу президент страны назвал ключевой, и в первую очередь она касается обновления нашей ядерной триады.

Сейчас доля современного оружия там достигает 86 процентов, что позволяет гарантированно обеспечить безопасность России. А через 12 месяцев этот показатель планируют довести до 88,3 процента. Именно такие цифры прозвучали в докладе Верховного главнокомандующего на итоговой коллегии Минобороны России. "Стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо, - предупредил Путин. - Скорость изменений во всех критически важных для Вооруженных сил сферах необычайно высока". "Это даже не "Формула-1" - скорости изменений космические", - сравнил президент. "Остановимся хотя бы на одну секунду - и сразу начнем отставать", - предостерег он.

Для военных и генералов от промышленности эти слова - как приказ. Сориентированы на них и масштабные планы обороны страны в период с 2021 по 2025 год. Вот, в частности, какое развитие стратегических ядерных сил России они предусматривают в будущем году.

На боевое дежурство в РВСН поставят 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард". В ракетных дивизиях в Козельске, Ясном, Ужуре, Новосибирске и Йошкар-Оле в 2021-м завершат строительство инфраструктуры под такие комплексы. А в районе поселка Северо-Енисейский в Красноярском крае в наступающем году оборудуют специальный полигон для летных испытаний новейшего ракетного комплекса "Сармат".

Известно, что его тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета придет на смену самой мощной в мире стратегической РС-20В "Воевода", которую на Западе еще в советские времена прозвали "Сатаной". Командующий РВСН Сергей Каракаев недавно сказал, что в Ужурской дивизии идут работы по подготовке к перевооружению на "Сармат" головного ракетного полка. Поставить этот стратегический комплекс на боевое дежурство собираются в 2022 году.

Не менее амбициозными выглядят планы развития нашей Дальней авиации и стратегического подводного флота России. Вот только два факта, озвученных Сергеем Шойгу. Факт первый - в следующем году начнутся государственные испытания модернизированного самолета Ту-160. Это главный отечественный носитель ядерного оружия воздушного базирования. Поэтому в военном ведомстве не раз говорили о необходимости модернизировать все 16 находящихся на вооружении российских ВКС "Белых лебедей".

Вот как свое время были сформулированы требования к обновленному самолету. Он должен как можно дольше барражировать, находиться на дежурстве в воздухе, взлетать и садиться практически с любых аэродромов, иметь хорошую грузоподъемность, чтобы нести как можно больше оружия, быть незаметным. Насколько все это реализовано в модернизированном Ту-160 - судить летчикам. Но совершенно ясно, что получат они абсолютно новый ракетоносец - как по летным характеристикам, так и по боевой эффективности.

Что касается вооружения самолета, то оно уже сейчас способно участвовать в решении стратегических задач. К примеру, крылатые ракеты Х-101 в неядерном снаряжении доказали в Сириии свою исключительную точность и ударную мощь.

В будущем году на боевое дежурство в РВСН поставят 13 пусковых установок с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард"

Факт второй - в 2021-м в состав ВМФ примут два атомных подводных крейсера проекта "Борей-А" - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" с баллистическими ракетами "Булава". Напомним, что в нынешнем году ВМФ уже пополнился головным атомным подводным крейсером данного проекта - "Князь Владимир". "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" - соответственно пятая и шестая лодки в серии 955-х "Бореев" и вторая и третья, выпущенные в модернизированном варианте с литерой "А".

Они меньшее шумные, с лучшей маневренностью, повышенной способностью удерживаться на глубине и более современной системой управления вооружением. Помимо шести торпедных аппаратов калибра 533 мм, эти лодки оснащены ракетами-торпедами и зенитно-ракетным комплексом. Г

Главное ударное средство субмарин - морская "Булава", их на каждой лодке 16 штук. Трехступенчатая твердотопливная ракета несет 6 боевых блоков индивидуального наведения. На дальности в 10 тысяч километров "Булава" поражает цель с вероятным отклонением от нее всего 120-350 метров. Учитывая, что морская ракета является носителем ядерного заряда, это совсем немного.

Юрий Гаврилов