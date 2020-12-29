За первый год внедрения технология 5G принесла китайской экономике $124 млрд

Пока другие страны раскачиваются с внедрением сетей сотовой связи пятого поколения (5G), Китай зарабатывает невообразимые деньги на новом стандарте.

Согласно отчёту Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, индустрия 5G вольёт в экономику страны в 2020 году 810 млрд юаней ($124,15 млрд). Это сумма, например, сопоставима с годовыми бюджетами развитых европейских стран.

За год с небольшим в Китае запущено свыше 700 тыс. базовых станций 5G. Подобные масштабные инфраструктурные проекты, кстати, это спасение национальных экономик в период кризисов. А пандемия коронавируса COVID-19 — это кризис в чистом и незамутнённом виде. Закрытие границ и ограничение движения товаров можно и нужно компенсировать серьёзными национальными инфраструктурными проектами, поэтому начало развёртывания 5G в Китае пришлось как никогда кстати.

К тому же, внедрение 5G — это новый уровень в организации промышленности, когда автоматизация, ИИ и логистика начинают играть решающую роль во всех сферах производства. Переход на рельсы «Индустрии 4.0» в Китае только начался, в этом китайцы себя не обманывают, но через два-три года в стране ожидают существенного продвижения на этом пути.