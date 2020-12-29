Рынок микроэлектроники засыпал Минпромторг взаимоисключающими просьбами

Отечественные производители и разработчики вычислительной техники просят Минпромторг отложить требование по импортозамещению в системах хранения данных (СХД), вступающее в силу с января. Однако часть разработчиков отечественных комплектующих, напротив, требует не препятствовать процессу, чтобы не сталкивать их с мировыми конкурентами. Минпромторг пока не решил, как поступить.

Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ) обратился в Минпромторг в связи с вступлением в силу с 1 января 2021 года требования обязательного применения отечественных процессоров в СХД среднего уровня, рассказал “Ъ” его представитель. В АНО ВТ считают, что применение импортозамещения к таким СХД приведет к провалу для российских производителей целого сегмента рынка объемом более 20 млрд руб., поскольку разработок на отечественном процессоре для систем среднего и высокого уровней нет.

Консорциум просит Минпромторг отказаться от требования по обязательному применению отечественных процессоров для СХД среднего уровня с 2021 года или продлить на три года срок действия уже выданных заключений на включение в реестр российской электроники.

В России есть СХД среднего уровня на отечественных процессорах, ведутся серийные поставки производительных систем хранения на базе процессоров «Эльбрус» и «Байкал», возражает группа отечественных разработчиков в своем обращении в правительство, с которым ознакомился “Ъ”.

Инициатива АНО ВТ приведет к тому, что СХД на базе процессоров IBM Power, иностранных плат, корпусов и системного софта будут приравнены к отечественным разработкам, а подобные продукты не защищают российских заказчиков от санкций и проблем с безопасностью, утверждают они.

Разработчики, инвестировавшие в создание полностью отечественных решений, останутся один на один с конкурентами уровня IBM, Huawei, Oracle или Microsoft и без поддержки государства в тот момент, когда продукты готовы начать свой путь на рынке, следует из их письма.

Обращение консорциума отечественных разработчиков СХД поступило, Минпромторг продолжает переговоры с отраслью для выработки консолидированной позиции, сообщили “Ъ” в аппарате правительства. В Минцифры говорят, что формируют позицию по этому вопросу, которую направят в Минпромторг.

Лидером по числу поставленных СХД в России во втором квартале с долей в 56,5% стала российская Yadro (входит в «ИКС Холдинг»), при этом в денежном выражении она уступила лидерство Huawei, заняв 18,1% рынка против 19,7% у китайской компании, следует из отчета IDC (см. “Ъ” от 8 октября).

Если говорить об Intel-архитектуре, то отечественные СХД начального и среднего уровня не уступают привычным зарубежным системам, а в высоком классе (Hi-End) на российских производителей рассчитывать нельзя, говорит руководитель направления импортозамещения компании «Крок» Наталья Софронова.

Однако круг поддерживаемого софта для отечественных серверов на российских процессорах пока не отвечает всем потребностям клиентов, указывает она.

СХД для работы на системах среднего и высокого уровней встречаются у единичных российских разработчиков, например, Yadro, отмечает заместитель руководителя департамента аппаратных решений Softline Сергей Гринцевич. Отечественные решения на процессорах семейства «Эльбрус» работают в сегменте средних СХД, подтверждает директор технологической практики KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. Перенос сроков перехода на отечественные решения может замедлить темпы инвестирования в разработку, а отставание от мировых вендоров может даже усилиться, полагает он.

Поскольку СХД среднего уровня уже включают функции резервирования, репликации и др., это важный элемент закрепления российских производителей в сегменте старшего класса (Hi-End), отмечает Сергей Вихарев. Решение вопросов уступающей по сравнению с иностранными вендорами производительности и иногда стабильности работы, по его словам, потребует инвестиций и устойчивых правил регулирования.