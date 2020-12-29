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Solar Orbiter совершил первый пролет мимо Венеры

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Solar Orbiter
Solar Orbiter.
Источник изображения: ESA / ATG medialab

Солнечный зонд Solar Orbiter успешно совершил первый пролет мимо Венеры для изменения наклона своей орбиты. В ходе сближения с планетой аппарат провел исследования параметров плазмы и магнитного поля, сообщается в твиттере миссии.

Научная программа Solar Orbiter, запущенного в космос в феврале этого года, посвящена исследованию Солнца. Зонд при помощи десяти научных приборов будет изучать формирование протуберанцев, корональные выбросы массы, определять напряженность магнитного поля в активных областях, исследовать процессы, идущие в короне звезды и механизмы ускорения солнечного ветра, а также впервые в истории полноценно наблюдать за полюсами Солнца.

В середине июня 2020 года зонд совершил первое сближение со звездой, собрав большой объем научных данных, а 27 декабря 2020 года Solar Orbiter успешно выполнил гравитационный маневр вблизи Венеры, пролетев в 12:39 по Всемирному Координированному времени на минимальном расстоянии 7,5 тысячи километров от верхней кромки облаков планеты. Это позволило изменить наклонение орбиты зонда.

В ходе пролета Solar Orbiter не вел съемку планеты, так как аппарат должен сохранять ориентацию на Солнце, однако несколько научных инструментов зонда работали и собирали данные о заряженных частицах и параметрах плазмы и электромагнитных полей у Венеры. В частности, магнитометр смог получить информацию о структуре магнитосферы планеты, определив направление и величину магнитного поля в разных точках вблизи Венеры.



В дальнейшем зонд совершит еще шесть пролетов вблизи Венеры, а программа по наблюдениям за полюсами Солнца начнется в 2025 году. Ожидается, что аппарат проработает в космосе до 2030 года.

Вблизи Солнца работает еще один аппарат — зонд «Паркер», который совершил уже шесть сближений с нашей звездой, разобрался в механизмах ускорения частиц около Солнца, показал движение солнечного ветра, а также увидел пылевой след астероида Фаэтон и комету NEOWISE.

Александр Войтюк

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