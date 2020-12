Solar Orbiter совершил первый пролет мимо Венеры

Солнечный зонд Solar Orbiter успешно совершил первый пролет мимо Венеры для изменения наклона своей орбиты. В ходе сближения с планетой аппарат провел исследования параметров плазмы и магнитного поля, сообщается в твиттере миссии.

Научная программа Solar Orbiter, запущенного в космос в феврале этого года, посвящена исследованию Солнца. Зонд при помощи десяти научных приборов будет изучать формирование протуберанцев, корональные выбросы массы, определять напряженность магнитного поля в активных областях, исследовать процессы, идущие в короне звезды и механизмы ускорения солнечного ветра, а также впервые в истории полноценно наблюдать за полюсами Солнца.

В середине июня 2020 года зонд совершил первое сближение со звездой, собрав большой объем научных данных, а 27 декабря 2020 года Solar Orbiter успешно выполнил гравитационный маневр вблизи Венеры, пролетев в 12:39 по Всемирному Координированному времени на минимальном расстоянии 7,5 тысячи километров от верхней кромки облаков планеты. Это позволило изменить наклонение орбиты зонда.

В ходе пролета Solar Orbiter не вел съемку планеты, так как аппарат должен сохранять ориентацию на Солнце, однако несколько научных инструментов зонда работали и собирали данные о заряженных частицах и параметрах плазмы и электромагнитных полей у Венеры. В частности, магнитометр смог получить информацию о структуре магнитосферы планеты, определив направление и величину магнитного поля в разных точках вблизи Венеры.

Thanks to @esaoperations , a big dish in Argentina and our great team @Imperiacollege , we already have the Venus flyby data from @ESASolarOrbiter on the ground. It's all looking good, nice shock, downstream waves. What a great team. pic.twitter.com/KZ8jPTmXRz