Российский боевой корабль провел противолодочное учение в Атлантике

Москва. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Корвет "Стойкий" Балтийского флота РФ провел в Атлантическом океане учение по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника, сообщила пресс-служба флота в понедельник.

"Во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ экипаж корвета отработал совместные противолодочные действия - провел учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что экипаж корвета провёл тренировки по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" вышел в поход из главной базы флота - Балтийска 16 декабря. Основная задача похода - обеспечение военно-морского присутствия России в различных районах Атлантики, Средиземного моря и Индийского океана.

Корвет "Стойкий" - третий серийный корабль проекта 20380. Корветы проекта 20380 имеют водоизмещение 2 тыс. тонн, длину - более 100 метров, максимальную скорость - до 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль.

Корабли проекта 20380 вооружены 100-миллиметровыми универсальными артиллерийскими комплексами, зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами, противокорабельными ракетами. Авиагруппа корабля включает один вертолет Ка-27ПЛ.