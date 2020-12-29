Забытый проект: "Стрелу-10" пытались установить на БМП М-80

Военная промышленность Югославии во второй половине 70-х годов смогла создать собственную боевую машину пехоты, получившую обозначение М-80. Внешне она напоминала советскую БМП-2 и французскую AMX-10P.

Yugoslavian Sava M-90 /SA-13 SHORAD system pic.twitter.com/EgtFUbEDDu — Caesar (@Ninja998998) December 10, 2020

По своим тактико-техническим характеристикам она близка этим двум образцам. В качестве основного вооружения применена 20-мм автоматическая пушка с боекомплектом в 400 выстрелов. С ней спарен 7,62-мм пулемет с запасом пуль в 2000 штук.

Для борьбы с танками противника должны были использовать разработанный в Советском Союзе и выпускавшийся по лицензии комплекс "Малютка" с четырьмя ПТУР. Направляющие закреплены на тыльной стороне его одноместной башни.

В первоначальной версии на нем стоял 260-сильный дизельный двигатель, затем его сменил другой, мощностью 315 л.с. Максимальная скорость по шоссе равнялась 65 км/ч и до 7,8 км/ч - при преодолении водных преград. Запас хода - 500 км. Вместимость - 10 военнослужащих.

На базе М-80 было разработано целое семейство бронированных машин: командирские и санитарные варианты, истребитель танков, все с теми же "Малютками", 30-мм зенитная самоходная установка и другие образцы.

Интересен предназначенный для борьбы с воздушными целями ракетный комплекс Sava M-90, в котором использовалась элементы советского ЗРК "Стрела-10", способного поражать различные летящие объекты (самолеты, вертолеты, беспилотники) на расстоянии до 5000 метров. Выступающая в этой роли М-80 превосходила МТ-ЛБ по бронезащите и подвижности, однако организовать серийное производство помешали внутриполитические катаклизмы, закончившиеся распадом государства.

В настоящее время в Сербии разработаны варианты модернизации оставшихся М-80, которые должны получить дополнительное бронирование, усовершенствованную систему управления огнем с тепловизором. Предполагается доработать большую часть имеющихся в войсках боевых машин пехоты.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев