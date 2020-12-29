Польша становится 51-м штатом США.

Во время широко освещаемого визита госсекретаря США М.Помпео в Польшу 15 августа 2020 г., в ходе которого был подписан двухсторонний договор о расширении американско-польского военного сотрудничества, нигде в прессе не обсуждались детали это совместного документа.

Ситуация немного прояснилась после ратификации договора президентом Польши А.Дудой 9 ноября. Однако и тогда журналисты освещали лишь общие направления реализации совместных военных проектов двух стран.

Хотя полный текст договора на 64 страницах был опубликован еще в августе, его подробности стали активно обсуждаться лишь в середине декабря, через четыре месяца после подписания договора с США. При этом стало совершенно очевидно, что суть договора заключается не в декларируемом широкомасштабном сотрудничестве, а в основном во всемерном расширении и развитии польской военной инфраструктуры с целью обеспечения развертывания в Польше группировок американских войск.

На сегодняшний день, согласно двухсторонним договоренностям, на польской территории могут находиться до 6 тыс. военнослужащих США. Но по соглашению, заключенному в августе текущего года, в Польше будет подготовлена инфраструктура для размещения до 20 тыс. американских военных на период проведения учений или в случае обострения ситуации в регионе. К слову, не каждый штат в США может похвастаться такими возможностями.

Какие же объекты будут возведены и модернизированы в Польше?

В первую очередь будут созданы комфортные условия для размещения органов управления. Для этого будет развиваться целый комплекс в Познани – оборудованы здания для размещения оперативных групп одной из американских дивизий и 5-го армейского корпуса, осуществлено их оснащение системами связи и информатизации, построены жилые помещения для размещения до 700 человек, столовая для организации их питания, центр боевой подготовки. Также на территории комплекса будет проведена модернизация здания для технического обслуживания и ремонта техники, а также паркинга.

Что касается обеспечения размещения боевых подразделений сухопутных войск, то следует отметить масштабность соответствующих планов.

Новая учебная инфраструктура появится на полигонах в Жагани, Торуне и Сквежине. На них будет проводиться боевая подготовка подразделений размещаемой в Польше бронетанковой боевой бригадной группы США. Для 4,8 тыс. военнослужащих этого соединения в городках Свентошув, Тшебень и Пстраже построят новые казармы и объекты обеспечения, здания штабов бригады и семи батальонов, склады для хранения материально-технических средств. Все места дислокации будут оборудованы системами связи и информатизации.

В Свентошуве, кроме того, планируется проложить дополнительную железнодорожную ветку и возвести рампы для погрузки техники на платформы, построить хранилище для топлива объемом 3,8 тыс. кубометров и заправочную станцию на 3 тыс. кубометров. Для размещения американских военных на полигоне в Торуне будут построены казармы и столовая на 430 человек.

В районе расположения воинской части польского спецназа в Люблинце предполагается создать операционную базу для одной роты сил специальных операций США.

Вот уже несколько лет в районе базы военно-транспортной авиации в Повидзе ведутся активные работы по возведению американских военных объектов. В дополнение к строящейся здесь базе хранения американской боевой техники APS (Army Prepositioned Stock) планируется также разместить пункт дислокации американских подразделений армейской авиации, сил специальных операций, а также объектов противовоздушной обороны.

Полный объем работ на Повидзе включает в себя:

строительство посадочной и стояночной площадок, мойки и пункта заправки на 51 вертолет, ангаров для их обслуживания, а также другой необходимой наземной инфраструктуры для ротационного или постоянного базирования двух вертолетных батальонов; оборудование пункта управления для одного зенитного дивизиона, который может быть развернут в случае обострения обстановки; возведение хранилищ – 31 обвалованное складское помещение для хранения боеприпасов общей массой 5,67 тыс. т, хранилище топлива объемом 5,7 тыс. кубометров с заправочной системой на 3 тыс. кубометров; оборудование комплекса для размещения органов управления – одного штаба бригады и четырех штабов батальонов; строительство объекта для развертывания пункта управления батальона ССО США; возведение объектов тылового обеспечения; оснащение органов управления системами связи и информатизации; оборудование объектов размещения системы мобильной авиабазы DABS (Deployable Air Base System), используемой для наращивания авиационных контингентов; строительство шести казарм вместимостью 2,4 тыс. человек и двух столовых на 2,85 тыс. военнослужащих.

Как видно, Повидз должен стать одной из основных баз США в Польше, перекрывая по численности большинство пунктов дислокации американцев в той же Германии. К тому же аэродром этой базы позволяет принимать самолеты всех типов, включая самые тяжелые С-5.

Но американцам не достаточно одной транспортной авиабазы в Повидзе. Поэтому в дополнение к ней осуществляется создание еще одной так называемой базы APOD (Aerial Port of Debarkation) на аэродроме Вроцлав-Страховице. Ее возможности позволят одновременно принять и обслужить до четырех самолетов С-5 или других машин аналогичной грузоподъемности. А если учесть площадку для разгрузки и хранения взрывоопасных материалов, оборудуемую в Страховице, то в случае необходимости на ней может быть размещен еще один С-5.

Для обеспечения полноценного функционирования базы APOD во Вроцлаве на ней будут построены пассажирский и логистический терминалы, дополнительная железнодорожная ветка и рампы для погрузки, здания для временного размещения до 550 человек, столовая на 450 человек, спорткомплекс, медцентр, новое административное здание, почта, хранилище оружия, ремонтная мастерская, паркинг. База будет оснащена современными системами телекоммуникаций и охраны.

Но и это еще не все. Кроме Повидза и Вроцлав-Страховице США планируют оборудовать в Польше еще две авиабазы APOD – в Краков-Балице и Катовице-Пыжовице. Каждая из них будет обладать возможностью обслуживать одновременно два самолета С-5 и разместить на своей территории до 550 человек. На обоих аэродромах построят площадки для погрузки и хранения взрывоопасных материалов, на которых может быть размещен еще один С-5. На авиабазах в Кракове и Катовице будет создана такая же инфраструктура, как и во Вроцлаве, в пропорциональном объеме. При этом на краковском аэродроме потребуется провести работы по строительству новой ВПП для приема тяжелых самолетов С-5.

Широкая инфраструктура будет создана в Польше для базирования и обеспечения деятельности беспилотной авиации США оперативного и стратегического уровня, в том числе ударной.

Уже сейчас на авиабазе в Мирославце размещены БЛА MQ-9 Reaper. Договором от 15 августа 2020 г. предусмотрено построить здесь укрепленные ангары, вмещающие 12 беспилотников. Планируется, что в Мирославце постоянно будут находиться 3-4 БЛА с возможностью усиления группировки до одной эскадрильи. Также на этой базе будет оборудован пункт управления беспилотниками, построены хранилище боеприпасов вместимостью до 70 тонн, площадка для погрузки взрывоопасных материалов, на которой может обслуживаться один самолет С-5, помещения для размещения до 550 человек, медицинский центр, другая инфраструктура.

Авиабаза в Мирославце будет квалифицироваться как вспомогательная база американских беспилотников. Аналогичный объект планируется создать на авиабазе в Демблине, где базируется учебное авиакрыло ВВС Польши. Характерной особенностью этих баз является то, что они максимально приближены к российским и белорусским границам – от Мирославца до Калиниградской области 270 км, от Демблина до Бреста 120 км.

Основной же базой беспилотной авиации США станет Ласк, где дислоцируется одна из польских эскадрилий истребителей F-16. Здесь также планируется построить укрепленные ангары на 12 беспилотников и сопутствующую инфраструктуру, как на Мирославце.

Предполагается, что в будущем в Польше будет постоянно находиться одна эскадрилья БЛА MQ-9 Reaper, подразделения которой могут размещаться на трех базах. В случае необходимости, после завершения модернизации Ласка, Мирославца и Демблина, на них будут способны развернуться до трех эскадрилий беспилотников.

Для проведения мероприятий боевой подготовки с американскими войсками планируется значительно расширить инфраструктуру и оснащение польских полигонов.

Кроме упомянутых выше учебных центров в Жагани, Торуне и Сквежине, основным местом проведения крупных учений станет Дравско-Поморский полигон. После завершения всех работ по модернизации учебной базы на нем смогут одновременно разместиться до 3,6 тыс. военнослужащих. Центральными объектами в Дравско будут тактическая система симуляции боевых действий и система оценки результатов стрельб. Именно финансовая помощь Соединенных Штатов значительно ускорила работы по внедрению этих систем.

В целом, модернизация всей военной инфраструктуры, предусмотренной американско-польским соглашением, позволит обеспечить постоянное присутствие на территории Польши воинских формирований США численностью около 6 тыс. человек, в том числе:

оперативных групп штабов 5-го армейского корпуса и одной дивизии; одной бронетанковой бригады; двух батальонов армейской авиации; двух-четырех зенитных ракетных батарей средней дальности; до нескольких рот спецназа сухопутных войск; одной-трех эскадрилий разведывательно-ударных БЛА.

В случае обострения ситуации в регионе эта группировка может быть оперативно усилена путем переброски дополнительного количества войск с использованием авиабаз APOD во Вроцлаве, Кракове и Катовице. Возводимая инфраструктура позволит увеличить численность американских военных в Польше до 20 тыс.

Наращивание военного потенциала НАТО и США у границ Беларуси и России уже давно вызывает озабоченность военно-политического руководства обоих государств. Разрастание масштабов иностранного военного присутствия в странах Балтии и Польше ведет к нарушению стратегического баланса в Восточной Европе.

В качестве ответных шагов со стороны белорусско-российского Союзного государства, очевидно, должен быть реализован комплекс адекватных мер, включающих активизацию совместных учений, развертывание ротационного присутствия формирований ВС РФ в Беларуси, а также масштабное наращивание военно-технического сотрудничества двух стран. Во многом эти направления уже воплощаются в рамках двухстороннего взаимодействия России и Беларуси в сфере военной безопасности.

Николай Крылов