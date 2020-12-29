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Газета.ru

"Никаких инцидентов": в Карабахе опровергли данные о гибели семи военных

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Источник изображения: gazeta.ru

В НКР опровергли сообщения о нападении на позиции Азербайджана в Карабахе

Азербайджан обвинил в нападении на своих военных в Нагорном Карабахе армянскую вооруженную группу, в результате действий которой, по данным Баку, погиб один военнослужащий, а еще один пострадал. При это в Нагорном Карабахе утверждают, что эта информация не соответствует действительности.

Минобороны Азербайджана заявило о нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе Нагорного Карабаха. Сообщается об одном погибшем военнослужащем со стороны Азербайджана.

"27 декабря в 15:30 [14:30 мск] незаконная вооруженная группа армян из шести человек совершила нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен", - указали в военном ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Как отметили в министерстве, в результате предпринятых действий были ликвидированы «все шесть членов незаконной армянской вооруженной группы". Кроме того, в Баку предупредили, что в случае повторения таких инцидентов "азербайджанская армия примет решительные меры».

Такие заявления со стороны Азербайджана министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики назвало дезинформацией. Как утверждают военные Нагорного Карабаха, ни один военный не участвовал ни в какой операции в непризнанной республике.

Согласно заявлению оборонного ведомства НКР, Баку продолжает распространять дезинформацию о якобы произошедшем накануне нападении армянской вооруженной группировки на подразделение азербайджанской армии.

"Подтверждаем то, о чем объявили несколько часов назад: вчера весь день и сегодня по состоянию на данный момент ни одно подразделение Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха - «Газета.Ru»), ни один военнослужащий не принимали участия в каких-либо операциях, не было зарегистрировано никаких инцидентов, с армянской стороны не было произведено ни одного выстрела", - указано в заявлении ведомства, текст которого опубликован в Telegram-канале официального инфоцентра Карабаха.

Как отметили в минобороны Нагорного Карабаха, армия обороны непризнанной республики продолжает строго соблюдать режим перемирия.

Первый случай нарушения режима прекращения огня с момента его установления и начала миротворческой операции России произошел в Нагорном Карабахе 11 декабря, сообщало российское Минобороны. Его зафиксировали в Гадрутском районе. Военные напомнили, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в НКР на 23 наблюдательных постах.

Тогда же в пресс-службе минобороны НКР утончили, что азербайджанские военные попытались напасть на пост армии обороны непризнанной республики и трое военнослужащих получили ранения. «11 декабря около 20:40 противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», - говорилось в заявлении, размещенном на сайте военного ведомства.

В ведомстве также назвали не соответствующими действительности появившиеся в азербайджанской прессе сведения, что армянская сторона совершила вооруженную провокацию на участке Гадрута.

В соответствии с трехсторонними соглашениями, которые были заключены между Ереваном и Баку при содействии Москвы 10 ноября, конфликтующие стороны в Нагорном Карабахе должны были «остановиться на занимаемых ими позициях». Таким образом, все территории, которые были взяты за период боевых действий под контроль азербайджанскими силами, в том числе город Шуши, остались за Азербайджаном. Помимо них, армянская сторона передала Баку территории Кельбаджарского, Лачинского и ряда иных районов, входивших в состав непризнанной НКР.

По этим соглашениям в Нагорном Карабахе был установлен режим прекращения огня.

В документе также было предусмотрено введение на территорию непризнанной республики российских миротворцев. Карта проведения миротворческой операции при этом за месяц, минувший со дня подписания соглашений, несколько раз менялась и уточнялась.


Кристина Сизова

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
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