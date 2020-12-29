«Это оружие изменит все»: в США создают новую ракету

США прекращают модернизацию Тактической ракетной системы и создают новое оружие

США прекращают работы по модернизации Тактической ракетной системы (ATACMS) и приданию ей противокорабельных возможностей. Вместо нее Вашингтон направит усилия на разработку ракеты средней дальности и так называемой ракеты высокоточного удара (Precision Strike Missile). Ранее подобное оружие США не могли создавать, поскольку оно нарушало бы Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Американские военные прекращают попытки разработать ракету средней дальности, способную поражать морские цели с помощью Тактической ракетной системы Сухопутных войск (Army Tactical Missile System, ATACMS), следует из опубликованного на прошлой неделе закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год.

«Система ATACMS представляет собой доработку состоящих на вооружении реактивных систем залпового огня M270 MLRS и HIMARS. Суть этой доработки заключалась в оснащении РСЗО новым управляемым боеприпасом с высокими показателями дальности стрельбы и сравнительно тяжелой боевой частью. По сути, семейство управляемых баллистических ракет ATACMS превратило существующие РСЗО в оперативно-тактические ракетные комплексы», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Изделия MGM-140, MGM-164 и MGM-168 представляют собой одноступенчатые твердотопливные баллистические ракеты с дальностью полета до 300 км и боевой нагрузкой нескольких типов. Запуск ракет осуществляется пусковыми установками РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS.

Как отметил собеседник издания, такой подход к созданию оперативно-тактического ракетного комплекса позволил добиться определенной экономии за счет отсутствия необходимости строительства самоходных пусковых установок, предназначенных специально для работы с новыми ракетами.

Однако американский законопроект обнулил расходы на междоменную программу ATACMS из-за того, что этот проект был попросту закрыт, пишет Defense News. Первоначально Пентагон запросил $62,5 млн на реализацию этого замысла в бюджетном запросе на 2021 финансовый год.

Еще в сентябре этого года стало известно, что модернизация системы ATACMS с приданием ей противокорабельных возможностей, инициированная управлением стратегических возможностей в 2016 году, была отложена из-за возникших технических проблем.

Сухопутные войска США не раскрыли сути этих проблем, сославшись на секретность разработок. Ранее же сообщалось, что новые сроки поставки этого вооружения не то чтобы пересматриваются, а возможен полный отказ от дальнейшей работы.

Но пока программа ATACMS терпела неудачу за неудачей, Сухопутные войска США провели стратегическое исследование вопросов огневого поражения вероятного противника, пишут американские журналисты.

По результатам работы военные пришли к выводу, что им нужна ракета средней дальности, чтобы заполнить пробел в радиусе боевого применения в 500-2000 км, и что подобное изделие требуется принять на вооружение в достаточно короткие сроки, как минимум, к 2023 году.

«Это оружие изменит все как на Европейском, так и на Тихоокеанском театрах военных действий», - сказал бригадный генерал Джон Рафферти, отвечающий за модернизацию системы ведения высокоточного огня на большие дальности - LRPF.

Возможности по ведению стрельбы на средней дальности находились бы между ракетами высокоточного удара (Precision Strike Missike, PrSM), способными поражать цели на расстоянии до 499 км, и гиперзвуковыми ракетами наземного базирования, которые находятся в рамках проекта LRPF, пишет Defense News.

Ракета PrSM, разрабатываемая корпорацией Lockheed Martin, пойдет на замену системы ATACMS, уточняет Defense News.

В оборонном бюджете на 2021 финансовый год конгрессмены профинансировали программу создания ракет средней дальности в размере $88,1 млн, что не входило в первоначальный запрос Сухопутных войск на 2021 финансовый год.

Корпорация Lockheed Martin уже получила контракт на сумму почти $340 млн на изготовление комплектующих военно-морских ракет для создания новой ракеты средней дальности. Lockheed возьмет за основу созданные фирмой Raytheon ракеты SM-6 и Tomahawk для создания прототипа перспективной ракеты. В состав новой системы будут входить пусковые установки, управляемые ракеты и командный пункт.

«Система ATACMS является интересным подходом к поражению морских целей, но программа PrSM для атаки вышеупомянутых объектов является более предпочтительной. Испытания этого оружия проводятся Командованием развития боевых возможностей Сухопутных войск и Исследовательским ракетным центром», - сказал бригадный генерал Джон Рафферти.

Сухопутные войска США, кооперация соисполнителей и комитеты по делам вооруженных сил конгресса США также говорят о необходимости ускорения работ по программе PrSM, в частности, по возможной переустановке головки самонаведения наземных противокорабельных ракет на ракеты PrSM.

Тем временем, пишет Defense News, конгрессмены в законопроекте на 2021 финансовый год урезали значительную часть финансирования, выделяемого на наземную противокорабельную ракету Корпуса морской пехоты (Ground-Based Anti-Ship Missile, GBASM) и других подобных усилий в рамках LRPF. Между тем, до самого недавнего времени ракета GBASM в морской пехоте США считалась одним из приоритетов в сфере модернизации вооружения.

«Программа Precision Strike Missile (PrSM) осуществляется Сухопутными войсками США с марта 2017 года. Конечной целью является создание высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км для замены существующего семейства американских оперативно-тактических ракет Lockheed Martin MGM-140 ATACMS», - рассказал «Газете.Ru» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Как сообщил руководитель ЦАСТ, подобно ATACMS, ракета PrSM должна запускаться из стандартных пусковых установок американских ракетных систем М270А1 MLRS и М142 HIMARS.

В отличие от ATACMS, на пусковой установке М270А1 MLRS должны размещаться четыре ракеты PrSM (вместо двух ATACMS), а на пусковой установке М142 HIMARS - две ракеты PrSM (вместо одной ATACMS).

Для ракеты PrSM изначально официально заявлялась максимальная дальность 499 км, напомнил Руслан Пухов

Однако фактически разработка изначально велась с учетом выхода США из договора по РСМД. В настоящее время известно, что фактическая дальность ракеты составит не менее 550 км, а по ряду источников реально достижение дальности в 700-750 км (то есть PrSM является ракетой «меньшей» дальности в терминах договора РСМД).

Скорее всего, дальность стрельбы PrSM будет намного больше.

Михаил Ходаренок