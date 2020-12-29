Israel Shipyards начала строительство корабля OPV-45 для неназванного африканского государства

ЦАМТО, 28 декабря. Израильская компания Israel Shipyards на своей странице в Linkedin объявила о начале строительства первого из двух заказанных неназванным африканским государством патрульного корабля OPV-45, которые должны быть поставлены заказчику в течение следующих двух лет.

В июле 2020 года Israel Shipyards сообщила о получении заказа от неназванного африканского государства на поставку двух патрульных кораблей проекта OPV-45. Корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая защиту от растущей угрозы пиратства в регионе. Соглашение также включает обслуживание кораблей и обучение экипажей, разработку программы обслуживания в рамках пакета услуг Integration Logistic Support (ILS).

Позднее в том же месяце ресурс Africa Intelligence сообщил, что заказчиком кораблей, вероятно, является Кот-д’Ивуар.

Как сообщал ЦАМТО, длина корабля OPV-45 составляет 45,7 м, максимальная ширина – 8,6 м, осадка – 2,4 м, водоизмещение – 300 т. Два дизельных двигателя MAN 6V 175D-MM позволяют развивать максимальную скорость 24 узлов. Дальность плавания превышает 3500 морских миль на скорости 12 узлов. Экипаж – от 16 до 21 человек, предусмотрено дополнительное пространство для размещения до 24 человек.

Корабль может нести 7,2-метровую надувную шлюпку с жестким корпусом (RHIB), а два стандартных 20-футовых контейнеризованных модуля для различных миссий могут быть загружены бортовым краном.

В качестве вооружения могут применяться стабилизированные корабельные артустановки калибра до 30 мм в носовой части и 12,7-мм пулеметы. По заявлению компании, заказанные корабли будут оснащены дневными / ночными системами разведки, а также стабилизированным вооружением израильского производства.

OPV-45 может быть оснащен дистанционно управляемыми модулями вооружения с автоматической пушкой калибра 23 мм, 30 мм или пушкой калибра 50 мм, а также нелетальным оружием.